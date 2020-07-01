英媒曝最高文官请辞附条件

英国《泰晤士报》6月30日披露，近日请辞的英国内阁秘书兼首相国家安全顾问马克·塞德威尔离职附有条件，包括英国政府提名他出任北大西洋公约组织秘书长。

塞德威尔是英国级别最高的文官。报道说，他过去数周与政府谈妥一系列离职条件，包括获得首相鲍里斯·约翰逊承诺，将提名他出任下任北约秘书长；约翰逊告知塞德威尔，争取让英国人执掌北约是其“全球性英国”政治议程的关键部分。

不过，一些英国政府高层消息人士认为，约翰逊可能无法兑现承诺。现任北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格2022年底才会卸任。届时塞德威尔可能要与其他北约欧洲成员国人选一同竞逐秘书长一职，包括现任荷兰首相马克·吕特。

塞德威尔2009年至2010年任英国驻阿富汗大使，也曾担任北约驻阿富汗高级文职代表。

一名英国政府消息人士称，塞德威尔愿意接受这样的承诺堪称“勇敢”，“真心希望他们能遵守诺言”，敷衍承诺而后食言的事不少见。

《泰晤士报》报道，塞德威尔请辞是英国政府机构改革的一部分。英国政府公布一份精简后的内阁委员会名单。这些委员会将成为核心决策机构。其中，国内和经济策略委员会由约翰逊主管，正式成员仅包括财政大臣里希·苏纳克和内阁办公厅大臣迈克尔·戈夫，其他人则“根据议程（需要）受邀出席”该委员会会议。（海洋）【新华社微特稿】

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