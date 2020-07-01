中国驻欧盟使团发言人：反对任何外部势力干预香港事务

人民网布鲁塞尔6月30日电（记者 郑彬）当地时间6月30日，欧方就中国全国人大常委会会议表决通过香港特别行政区维护国家安全法发表不当言论，称有关立法将损害香港高度自治、司法独立和法治，其立法程序和内容有违香港基本法和中方有关国际承诺。对此，中国驻欧盟使团发言人表示，全国人大常委会制定香港国安法，并将该法列入香港基本法附件三，由香港特别行政区在当地公布实施，这是“一国两制”实践具有里程碑意义的大事，将为全面准确贯彻“一国两制”方针，切实维护国家主权、安全、发展利益，有效维护宪法和基本法所确立的特别行政区宪制秩序，保持香港长期繁荣稳定，确保“一国两制”行稳致远提供强大制度保障，香港也将迎来变乱为治、重返正轨的转机。

香港国安法在坚守“一国”之本的同时兼顾“两制”差异，对严重危害国家安全的四种犯罪行为的构成及其刑罚作出明确规定，并从中央和香港特别行政区两个层面建立健全维护国家安全的执行机制，完全符合“一国两制”方针，符合宪法和香港基本法，是完善“一国两制”制度体系的重大举措。对于那些危害国家安全的极少数人来说，这部法律是高悬的利剑；对于绝大多数香港居民包括在港外国人来说，这部法律是保障其权利自由和安宁生活的“守护神”。这一法律将使香港拥有更加完备的法律体系、更加稳定的社会秩序、更加良好的法治和营商环境。

中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干预香港事务的决心坚定不移。中方要求欧方尊重中国全国人大常委会根据“一国两制”方针，依照宪法和基本法制定的香港国安法，尊重中国维护自身主权和安全的正当权利，停止干涉中国内政。

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