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中国常驻联合国代表团驳斥美国常驻代表涉华错误言论

2020年07月01日08:32  来源：新华网
 

　　新华社联合国6月30日电 中国常驻联合国代表团发言人30日发表声明，驳斥美国常驻联合国代表的涉华错误言论。

　　声明说，6月30日，美国常驻联合国代表发表声明，颠倒黑白，充满偏见，妄议中国人权状况，干涉中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对。

　　声明说，一个国家的人权状况好不好，本国人民最有发言权。中国政府始终坚持以人民为中心，坚持在发展中促进和保护人权，坚持走中国特色的人权发展道路，取得了举世瞩目的人权成就。在960万平方公里的土地上，没有战乱、没有流离失所、没有恐惧，14亿多中国人民过着安宁、自由、幸福的生活。这是最大的人权工程，最好的人权实践，也是中国对世界人权事业的巨大贡献。

　　声明说，当前国际社会需要关注的恰恰是美国的人权状况。人权理事会刚刚举行紧急辩论并一致通过决议，强烈谴责导致弗洛伊德死亡的种族歧视行为。我们敦促美方认真倾听国际社会的正义声音。联合国人权特别机制今年多次对美方种族歧视、仇恨言论、单边制裁行动、侵犯妇女和移民权利等提出强烈批评。我们奉劝美方认真反躬自省，先让你们的人民“呼吸”。

　　声明说，中方维护国家利益的决心坚定不移，反对外来干涉的决心坚定不移，促进和保护人权的决心坚定不移。任何将人权问题政治化、借口人权问题攻击抹黑中国的图谋都不可能得逞。

(责编：于洋、燕勐)
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