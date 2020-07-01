新华社北京6月30日电 新闻分析：疫情升至“千万”级 合作抗疫是出路

新华社记者

世界卫生组织29日确认，全球新冠确诊病例已突破1000万例。专家认为，这表明目前全球抗疫形势整体仍较严峻，在相关疫苗问世前，预计疫情还将持续一段时间。面对巨大挑战，人类社会唯有团结合作，方能共克时艰。

确诊病例还将上升

世卫组织总干事谭德塞29日说，新冠疫情正在全球范围内加速蔓延。该组织数据显示，在疫情暴发第一个月，全球报告的确诊病例不足1万例，而最近一个月报告约400万例，病例数从900万升至1000万仅用了5天时间。

“在能够大规模接种疫苗前，预计确诊病例数还会继续上升。”英国帝国理工学院人类免疫学教授徐小宁对新华社记者说。

世卫组织驻俄罗斯代表武伊诺维奇29日表示，在民众能够通过接种疫苗形成对新冠病毒具有良好免疫力的群体前，预计人类还要与这种病毒“斗争1年到1年半时间”。

英国伦敦大学卫生和热带医学院医学微生物学教授布伦丹·雷恩说，在疫苗问世前，由于全球超过90%的人口对新冠病毒还没有免疫力，“新冠大流行还将继续”。

美国耶鲁大学全球健康政策与经济学副教授陈希表示，全球确诊病例增速还在持续上升，抗疫形势非常严峻。目前人类正经历全球治理不够完善的全球化，更加暴露人类社会在大传染病面前的脆弱性。

团结抗疫更显必要

多国专家认为，疫情突破“千万”级，更凸显全球团结抗疫的必要性。

雷恩说，研发新冠疫苗需要世界各国共同努力，因为要想得知新疫苗是否有效，需将其拿到病毒传播还非常活跃的地区测试，这意味着一个能够制造疫苗但病例数较少的国家，可能需要把疫苗拿到一个疫情较重的国家去测试。

陈希认为，各国可在病例追踪检测、科研信息和防治经验共享等多方面加强合作，中国的一些抗疫经验可供参考。

徐小宁说，中国等国的疫情控制得相对较好，说明防疫思路是对的，即高效落实保持社交距离、控制人群流动、加强检测和追踪能力等防控措施。

疫情发生以来，中国始终积极开展防控国际合作，包括同有关组织和国家分享防疫经验，加强抗病毒药物及疫苗研发国际合作，向其他出现疫情的国家和地区提供力所能及的帮助等。中国科技部今年3月介绍，中国国内同步推进的5条疫苗研发技术路线均对外开放，分别与美国、德国、英国等国开展合作。

俄罗斯工业和贸易部亚洲、非洲和拉丁美洲司司长谢尔盖·诺索夫日前表示，中国为俄罗斯应对疫情提供了重要帮助，在抗疫方面“中国已成为我们的主要合作伙伴”。

合作发展方是出路

罕见疫情重创全球发展。世界银行日前发布的最新一期《全球经济展望》报告显示，受新冠疫情影响，预计2020年全球经济将下滑5.2%，这将是二战以来最严重的经济衰退。

随着疫情持续蔓延，如何平衡防疫和发展成为横亘在很多国家面前的难题。部分国家和地区在放松防疫措施后疫情出现反弹，不得不重新收紧相关措施。

抗击疫情离不开国际合作，推动发展同样必须国际合作。中国在今年3月举行的二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上倡议“加强国际宏观经济政策协调”，提出各国要实施有力有效的财政和货币政策，维护全球金融市场稳定，维护全球产业链供应链稳定。

近段时间以来，中国在做好本国疫情防控的同时，与韩国、德国、缅甸等国开辟“快捷通道”，和多方商讨深化共建“一带一路”等各领域务实合作，逐步恢复必要人员往来，统筹安排推进对外交流，同国际伙伴一道用实际行动推动全球发展。（执笔记者：郭洋；参与记者：张家伟、栾海、谭晶晶、周星竹、张毅荣、王小鹏）

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