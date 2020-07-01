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驻约堡总领馆通报领区出现首例中国公民因新冠肺炎去世

2020年07月01日08:25  来源：人民网-国际频道
 

人民网约翰内斯堡6月30日电 （王磊）据驻约堡总领馆消息，6月初总领馆收到领区首例中国公民确诊感染新冠肺炎的病例报告，截至６月30日在总领馆登记确诊的中国公民已达20余人，他们中绝大多数为轻症或无症状，采取了居家隔离、就医诊疗或住院治疗，一些患者现已痊愈或出院。但在约堡的一位中国公民，6月上中旬出现类似感冒症状、后经核酸检测呈阳性后住院治疗，于６月30日晨医治无效不幸去世。总领馆对去世的中国公民表示沉痛哀悼、向其家属表达诚挚慰问。

自3月5日出现首个确诊病例以来，南非一直是非洲疫情最严重的国家。６月起，南非政府决定调低封禁级别，逐步放宽商业和人员活动限制，启动复工复产复学，推动疫情形势急转直下，每日新增病例屡创新高，民众确诊人数和速度增长迅猛，当地疫情防控压力与日俱增。

驻约堡总领馆提醒领区华人社区和中国公民，继续加强疫情防控，不随当地封禁措施调低而掉以轻心，切记把身体健康和生命安全放在首位，务必做好个人防护，增强安全防范意识，尽量避免不必要外出和社交活动。养成良好卫生习惯，勤洗手，外出佩戴口罩，注意锻炼身体，提高自身免疫力。住处、企业单位以及商城等人员密集、流动性强的场所，要加强环境卫生，保持通风并经常消毒。已复工的单位要注意对当地员工进行防疫知识和防护培训，给当地保安和保洁人员在内的员工分发口罩和消毒防护用品。

中国公民如发现有感冒等症状，不应麻痹大意，要马上进行居家隔离、加强观察，如出现高烧、干咳、胸闷气短、呼吸困难等严重症状，应及时到专业机构进行检测，或到医院进行治疗，相关情况及时向总领馆报告登记。

(责编：刘叶婷、燕勐)
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