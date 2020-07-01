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真实亲诚 情比金坚（大使随笔）

王世廷

2020年07月01日06:11  来源：人民网－人民日报
 

　　中国和加纳即将迎来建交60周年。在著名的加纳阿散蒂文化中，有一个图腾名叫“桑科法”。这是一只头向后脚朝前的鸟，寓意不忘过去、走向未来。站在中国和加纳建交60周年的历史节点上，这一文化符号的时代内涵尤为深刻。中加在反帝反殖的历史大潮中结下深厚友谊，历经风雨初心不改，在携手抗击新冠肺炎疫情的洗礼下书写两国友谊新的华章。        

　　共患难，点亮友谊之光。60年前，在非洲民族解放运动风起云涌的年代里，毛泽东主席和恩克鲁玛总统等两国老一辈领导人以超凡的战略眼光，作出中加建交的历史性决策，共同开启两国关系新纪元。中国和加纳成为风雨同舟的好兄弟。

　　共发展，铸就合作之基。中加两国虽相隔万里，但相向而行六十载，早已是海内知己、天涯比邻。两国贸易额从2000年的不足1亿美元增加到2019年的74.6亿美元，中国已成为加纳最大的贸易伙伴国。深能安所固电厂（加纳）是中国在非洲投资建设运营的第一座电厂，加纳非洲世界航空有限公司是中国在非洲唯一运营的航司，再加上数不胜数的民间往来与合作，中国和加纳成为互利共赢的好伙伴。

　　共战疫，迸发团结之力。面对突然来袭的新冠肺炎疫情，加纳总统阿库福—阿多第一时间向习近平主席致亲笔声援信，巴武米亚副总统发起“万人签名”活动支持中国抗疫，加纳政府紧急筹措防疫物资驰援武汉，在中国抗疫最吃劲的时候送来一股股暖流。加纳暴发疫情后，中国投桃报李，克服自身防疫困难，积极帮助加纳抗疫，是世界上第一个派出包机驰援加纳的国家。无论在物资援助、信息交流、经验分享还是在动员地方省市、企业、侨社等全社会力量上，中国都走在国际援加抗疫的最前列。中国和加纳成为守望相助的好战友。

　　真实亲诚、情比金坚。中加友谊历经60年风雨，不改初心底色，彰显大大的“义”。具体讲，就是义利相兼、先义后利的正确义利观。面对疫情挑战，两国既有风物长宜放眼量的未来洞察力，又饱含中加友谊初心不改的历史纵深感，唱响了中非团结合作的主旋律，为开启双边关系更加辉煌的新征程奠定坚实基础。

　　当前，疫情仍在全球蔓延。中加都面临抗疫情、稳经济、保民生的艰巨任务。在这一关键时刻，习近平主席在北京主持中非团结抗疫特别峰会并发表主旨讲话，进一步凝聚中非团结抗疫共识，推动中非合作实现新发展，为支持多边主义、加强国际抗疫合作注入新动力。中加合作战疫信心更足、意志更坚、力量更强。相信两国人民的共同努力定能化疫情之“危”为合作之“机”，为构建更加紧密的中非命运共同体作出新的更大贡献。

　　（作者为中国驻加纳大使）


　　《 人民日报 》（ 2020年07月01日 08 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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