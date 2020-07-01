中欧班列助力西班牙复工复产（患难见真情 共同抗疫情）

6月29日，中国义乌至西班牙首都马德里的“义新欧”中欧班列防疫物资专列抵达马德里。专列上装载有西班牙相关部门采购的70个标箱，包括2505万只口罩、40万套防护服等共计约257吨防疫物资。

“这些物资十分宝贵，为当地加强疫情防控、营造安全复工复产环境提供了保障。”班列委托方、物流运输企业DSV西班牙负责人豪尔赫介绍说，抗击疫情，西班牙各方对防疫物资的需求不断增加，中欧班列在物资运输上具有明显优势，可靠便捷。

“面对疫情，中西两国守望相助、共克时艰。防疫物资专列是中欧班列助力西班牙抗疫、加强国际抗疫合作的又一生动事例。”中国驻西班牙大使吴海涛表示，疫情期间，中欧班列凭借自身独特优势，开辟了重要物资和原材料运输的“绿色通道”，为稳定国际产业链供应链、维护国际经贸往来发挥了重要作用。

据统计，今年前6个月，“义新欧”班列已开行294列，共发运24466标箱，同比增长117.1%。据“义新欧”西班牙运营公司总经理卡洛斯·桑塔纳介绍，随着班列运营常态化，除了占有相当比重的防疫物资外，班列也搭载西班牙企业从中国进口的零配件和生活必需品等物资。“西中共同努力加强经贸联系，中欧班列正是两国合作抗疫、深化友谊的一座桥梁。”

“中国积极推动国际抗疫合作，体现了人类命运共同体理念，展现出负责任大国的担当。”联合国教科文组织丝绸之路网络平台主席、西班牙国会前议员奇基略表示，共建“一带一路”为西中合作创造了更多机遇，中欧班列是两国互利互惠合作的重要实践。“希望更多西班牙企业可以利用好中欧班列这一平台，期待中欧班列为西班牙复工复产提供更多动力。”

（本报马德里6月30日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月01日 08 版）

(责编：白宇、岳弘彬)