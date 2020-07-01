中国造电动大巴亮相乌兰巴托

6月30日下午，蒙古国首都乌兰巴托市主街道和平大街上，一辆全新的双层电动大巴载着乘客由西向东快速驶过。这是蒙古国首次引进的中国造双层电动大巴上路试运营。

此前，在首批10辆双层电动大巴运抵乌兰巴托后，负责运营的“客运3”公交运输局已经对大巴进行了运行测试。首都行政长官兼乌兰巴托市长阿玛尔赛汗亲临现场，成为首位体验双层电动大巴的乘客。“这款双层电动汽车最大的优点是舒适、经济、环保。”阿玛尔赛汗说。为改善乌兰巴托交通拥堵和空气污染，以及更加便利市民出行，乌兰巴托市政府今后将继续引进先进环保的电动汽车。

乌兰巴托负责交通运输的副市长奥特根苏赫向媒体介绍说，引进电动汽车是蒙古国政府2018年确定降低首都空气污染的举措之一。根据乌兰巴托2016至2020年规划纲要，“客运3”公交运输局从中国进口了10辆双层电动大巴和36辆普通电动公交车，4个充电站和15套充电设施。

双层电动大巴共有70个座位。电动汽车零排放，有利于减少乌兰巴托市空气污染，能极大缓解乌兰巴托市区的交通拥堵。

这是蒙古国首次引进双层电动汽车用于公共交通，对选拔司机提出了很高要求。开了17年公交车的司机那查格被选为双层电动大巴司机。他对记者说：“作为首批电动大巴车的司机，我非常高兴。中国制造的电动大巴非常先进，车内冬天有暖气，夏天有空调，完全适合乌兰巴托气候变化。还有专门方便残疾人士上下车的人性化设施。”

据介绍，乌兰巴托目前运营的900多辆公交车将有超过一半要淘汰。去年6月，蒙古国已从中国进口一批普通电动公交车，运营里程近5万公里，深受当地民众欢迎。明年，中方还将向蒙方交付40辆双层电动大巴。

当地媒体对此次进口中国电动大巴非常关注。《蒙古真理报》用一个整版刊发了《双层电动汽车首次服务市民》稿件并配有图片。《今日报》刊发了《公共交通吹来“新风”》，详细介绍了这批中国电动大巴的先进性能和优势。

“10年前我在北京第一次乘坐双层大巴。今天，我在乌兰巴托坐上了先进、环保的双层电动公交车。中国制造的双层电动公交车成为乌兰巴托市和平大街上一道亮丽的风景线。”专程来体验的乌兰巴托市民巴彦娜说。

（本报乌兰巴托6月30日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月01日 08 版）

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