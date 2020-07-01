中国共产党深刻改变了人类历史的发展轨迹

今年是中国共产党成立99周年。习近平总书记指出，中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂！七一前夕，我们通过党的对外交往渠道了解、梳理了世界一些国家的政党政要、智库媒体人士等对我们党99年发展的认识评价，他们对中国共产党成立以来所走过的光辉历程和取得的伟大成就予以高度赞扬，认为中国共产党不仅深刻改变了中国人民和中华民族的前途和命运，而且深刻改变了世界发展的趋势和格局，为人类文明进步作出了巨大贡献。

一、中国共产党把中国历史推向了新高度

许多外国政党、政要、知名人士等普遍认为，中国共产党成立以来，为实现民族独立和人民解放、国家富强和人民幸福付出了艰苦努力和巨大牺牲，使古老的中国重新焕发出蓬勃生机。法国、捷克、保加利亚、白俄罗斯、缅甸、印度、黎巴嫩等国政党以及欧洲议会人民党党团纷纷指出，中国共产党带领中国人民赢得了中华民族的解放，建立了独立自主的新中国，引领中华民族重回辉煌，不仅深刻改变了中国历史发展轨迹，也在世界历史上留下惊人壮举和深刻印记。津巴布韦非洲民族联盟—爱国阵线全国主席穆欣古里表示，中国共产党带领中国人民艰苦奋斗，不仅结束了中华民族长达一个多世纪被侵略、被奴役的屈辱命运，而且将百废待兴的旧中国建设成为蒸蒸日上的社会主义新中国，人民生活水平迅速提高，创造了世所罕见的经济快速发展和社会长期稳定奇迹。罗马尼亚前总理、原民主党主席罗曼强调，中国共产党带领中国实现了一次又一次飞跃，成为世界第二大经济体，使7亿多人摆脱贫困，对于很多西方政党来说，这样的成就简直就是“不可能完成的任务”。越南共产党、塞内加尔争取共和联盟分别指出，在中国共产党的领导下，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。中国共产党是中国发生历史性变革的关键所在。古巴学者表示，中国共产党带领中国从积贫积弱的半殖民地半封建国家跃升为世界第二大经济体，堪称屡创奇迹的伟大政党。西班牙共产党、埃塞俄比亚繁荣党等分别指出，中共十八大以来，以习近平同志为核心的党中央带领中国人民取得了前所未有的历史性成就，朝着实现中华民族伟大复兴的目标稳步迈进，中国共产党的治国理政经验值得各国政党学习。英国48家集团俱乐部主席佩里强调，中国共产党把中国历史和马克思主义推向了新高度。

二、中国共产党是共建美好世界的引领者

许多外国人士普遍认为，中国共产党不仅是为中国人民谋幸福的政党，也是为人类进步事业而奋斗的政党，在与世界各国政党共建美好世界的进程中发挥了重要的引领作用。南非非洲人国民大会总书记马加舒尔指出，中国共产党的诞生不仅对中华民族十分关键，对于全世界也具有重大历史意义。菲律宾、苏丹等国政党纷纷表示，在中国共产党的领导下，中国高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，恪守维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，积极参与国际和地区事务，为世界发展作出了重要贡献。中国共产党寻求与世界各国不同政党开展党际交流，为推动国家关系全面发展、共建美好世界发挥了引领作用，得到世界绝大多数政党和政党组织的高度评价和赞赏。欧洲保守与改革党团主席、欧洲议会欧中友好小组主席扎赫拉迪尔，欧洲左翼党主席比尔鲍姆等表示，中国在当今国际政治中的作用不可替代，任何全球性问题的解决都离不开中国的参与，世界应认真聆听中国的声音。法国、印度尼西亚、黎巴嫩等国政党认为，中国共产党始终致力于为人类进步事业奋斗。习近平总书记提出的构建人类命运共同体、共建“一带一路”、建立新型政党关系等理念，得到各国政党的广泛支持，对世界产生深远影响。波兰前外交官、翻译家沙法什强调，中国共产党的对外交往是国家层面外交的延续和补充，是极具中国特色的对外交往形式。在习近平总书记的领导下，中国共产党愈发成熟自信，通过倡导建立新型政党关系，为不同政党之间弥合分歧、寻求共识、开展建设性合作奠定了坚实政治基础，中国共产党的国际威望和影响力空前提升。肯尼亚共产党指出，中国共产党始终积极支持非洲的进步事业，为非洲的民族解放和国家发展提供了无私帮助，每个非洲人都会铭记在心。博茨瓦纳民主党表示，中国共产党是可以信赖的伙伴。中国共产党与世界各国志同道合的政党建立了兄弟般的关系，并通过党际交流慷慨分享经济、政治、文化、社会、生态等领域的发展经验，帮助各国政党提高治国理政能力。蒙古、哈萨克斯坦、突尼斯等国政党都表示，中国共产党领导中国人民在短时间内有效控制住了新冠肺炎疫情，并积极参与和开展抗疫国际合作，及时与世界政党分享抗疫经验，以实际行动践行了人类命运共同体理念。

三、中国共产党为人类发展提供了新的“可能”

不少外国政党、学者指出，中国共产党立足中国实际，领导中国人民成功探索并不断发展完善具有中国特色的制度体系。苏丹全国大会党亚洲关系书记处东亚局局长哈尼，波兰民主左翼联盟党前议员、《论坛报》主编戈基诺夫斯基等分别指出，在没有现成教科书可供学习、没有成熟发展模式可供借鉴的情况下，中国共产党历经艰难坎坷，探索出一条适合本国国情的发展道路，逐步形成中国特色社会主义制度，并在新的历史条件下不断完善发展，为中国经济快速发展和社会长期繁荣稳定提供了坚实制度保障。美国布鲁金斯学会约翰·桑顿中国中心主任李成表示，中国共产党探索出了适合中国国情且独具特色的发展道路，实践证明，这条道路是中国的合适选择。比利时前首相莱特姆表示，中国共产党领导的中国特色社会主义制度是中国人民自己选择的发展道路，是中国的优势所在。埃塞俄比亚繁荣党、津巴布韦非洲民族联盟—爱国阵线等认为，中国特色社会主义建设打破了现代化就是西方化的迷思，说明了不同国家的现代化必须选择符合自身国情的道路。非洲国家背负着被西方殖民、侵略的历史负担，目前正艰难探寻符合本国国情的发展道路，中国道路的成功实践为人类尤其是世界上有过相似经历且面临加快发展重任的国家贡献了“中国智慧”和“中国方案”。日本一政党人士指出，中国共产党在长期革命、建设和改革实践中形成和发展了具有中国特色的新型政党制度。中国共产党领导的多党合作和政治协商是从中国土壤中生长出来的新型政党制度。苏丹拉卡伊兹研究中心主任阿巴斯表示，中国共产党创立的新型政党制度，成功将各界人士和广大民众紧密团结在一起，形成了强大政治合力，是对人类政治文明的重大贡献。

四、中国共产党是各国政党学习的榜样

不少外国政党、学者指出，中国共产党始终坚持以人民为中心，注重加强党的建设，不断自我净化、自我完善、自我革新、自我提高，保持了强大组织力、行动力和生命力，值得各国政党学习借鉴。比利时、印度尼西亚、突尼斯、黎巴嫩等国政党表示，中国共产党从一个胜利走向另一个胜利，根本原因在于始终没有改变为人民谋幸福的初心，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，着力解决人民群众最关心、直接影响人民群众利益的现实问题，得到了中国人民的衷心拥护。美国彭博社创始人、纽约市前市长布隆伯格表示，中国共产党能够倾听民众声音、回应民众诉求。柬埔寨人民党中央委员、工业和科技创新部国务秘书萨伦勒提认为，中国共产党始终重视加强自身建设、保持旺盛的生命力。日本自民党、公明党部分政治家指出，中国共产党戒骄戒躁、居安思危，持之以恒加强自身建设的做法对日方很有启示。保加利亚社会党全国委员会委员、前副议长斯托伊洛夫，法国《思想》杂志主编芭莉等认为，中国共产党从来没有故步自封，而是坚持不断创新，在不放弃根本原则的前提下与时俱进，这是中国共产党的智慧所在。苏丹全国大会党、博茨瓦纳民主党指出，中国共产党高度重视党的建设，坚定维护党中央权威和集中统一领导，强调全面从严治党永远在路上，通过开展形式多样的教育活动，使各级党组织和党员干部的政策水平、思想觉悟、组织纪律、工作作风等持续提升，确保了党中央决策部署得到全面贯彻落实。哈萨克斯坦“祖国之光”党指出，“不忘初心、牢记使命”主题教育再次向全世界展示了中国共产党强大的勇于自我革命精神。作为拥有70多年执政成就的世界第一大党，中国共产党是各国政党学习的榜样。

《 人民日报 》（ 2020年07月01日 08 版）

(责编：白宇、岳弘彬)