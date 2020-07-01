中波拓展电商合作新机遇

波兰邮政公司日前公布的数据显示，由于电子商务交易规模迅速扩大，该公司货运量较去年同期增长了30%，其中与以中国为主的亚洲合作伙伴业务增长是重要推动因素。专家指出，随着数字技术快速发展，民众消费习惯变化、网络购物日益兴盛，电子商务将为中波经贸合作创造新机遇。

受疫情影响，波兰邮政的国际包裹业务今年2月一度中断。随着5月中欧班列恢复运营，波兰邮政的中国包裹数量大幅增长。波兰邮政国际贸易合作办公室主任戈尔斯基表示，因为疫情，国际贸易的形式发生了很大变化，电子商务快速发展，由此带来的包裹邮递业务已成为波兰邮政的主要收入来源之一。“疫情防控期间，波兰人购买中国商品的兴趣明显增加，以速卖通为代表的中国电子商务平台已成为波兰邮政的重要合作伙伴。”戈尔斯基说。

中国阿里巴巴旗下的速卖通，是颇受波兰人喜爱的主要跨境电商平台之一。目前，在波兰各地社区的波兰邮政取货柜上，都设有速卖通专柜。据波兰主流财经媒体《商业+》报道，通过海外电商平台购物成为当地消费新潮流，平均每4个波兰人中，就有1人使用速卖通进行网购。波兰消费者谢尔采卡对记者表示：“速卖通上的商品价格实惠，品种非常丰富。此外，还有很多优惠服务，比如包邮和有条件的退款等。”

“波兰是连接中欧的重要节点国家，也是中国货物在中东欧的重要中转站，电子商务将为中欧合作带来新机遇。”速卖通中东欧地区首席执行官盖里·陶普说。

（本报华沙电）

《 人民日报 》（ 2020年07月01日 06 版）

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