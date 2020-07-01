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复工之后的唐人街

刘立琨

2020年07月01日05:29  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　随着海外疫情趋缓，多国陆续“解封”，海外唐人街也纷纷复工。然而，各国唐人街面临的情况各不相同。有的唐人街正一点一滴恢复往日生气，有的唐人街复工之路举步维艰，还有的唐人街探索出了新的发展道路。

　　澳大利亚悉尼唐人街——

　　有条不紊  信心满满

　　悉尼餐馆开放堂食的第一天中午，位于唐人街附近的“钓小宴”迎来了一拨客人。餐馆执行董事王文珺热情地向他们推荐她研制的几道新菜，客人吃得很开心，王文珺更开心。居家隔离期间，王文珺一直在琢磨新菜，为复工做准备。一些老主顾和朋友尝过后纷纷点赞，让她对“解封”后重新开业增添了信心。

　　“疫情给我们的经营模式带来很多改变。”王文珺说。为了适应目前的状况，她加入了送外卖的行列。“再难也要坚持！”她笑言。

　　许亨利的餐厅也在复工后迅速采取了新的商业策略，提供送货服务和打折优惠活动。

　　如今的唐人街上，不少关闭已久的餐馆已重新开门。店堂里，三三两两的顾客在用餐。街上，拎着外卖食品的人走来走去，让沉寂多时的城市多了几分生气和活力。

　　美国唐人街——

　　困难重重  举步维艰

　　相比之下，美国各大唐人街面临更多困难。

　　疫情暴发后不久，旧金山和奥克兰唐人街的餐厅收入下降了五成。在纽约曼哈顿，往日人潮涌动的唐人街一片萧条。“负面影响早在1月底就开始显现。”生活在纽约的华裔张英华说。

　　“唐人街的许多店铺都拉上了铁闸，人烟稀少。”华裔餐饮业者蔡孟伶说。她在唐人街附近经营着一家马来菜餐厅。4月底，餐厅的日营业额只有以往的2%—5%。

　　此外，非裔男子乔治·弗洛伊德遭白人警察暴力执法致死引发的风波愈演愈烈，美国多条唐人街也受到了波及。此前，不少唐人街店铺已经遭受疫情冲击。分析认为，唐人街商家面临着“雪上加霜”的局面，复工之路也面临不少挑战与风险。

　　日本中华街——

　　各显神通  迎来曙光

　　5月6日，日本长崎县结束休业。5月7日，长崎中华街的老店“会乐园”中餐馆率先启动午餐便当销售。该店负责人林慎太郎称，创业以来首次经历如此长的休业期，难关当前要勇于面对。

　　便当一经面市就受到好评，首日销售额达到预计数量的4倍之多。林慎太郎表示，为保证物美价廉，菜品售价均低于往日。希望通过该形式，让更多人体验到正宗长崎中华街美食的魅力。

　　在横滨中华街，部分店铺推出了预订餐食的新方式“得来速”，顾客不用下车，就能打包带走餐点。

　　据横滨中华街发展会合作社介绍，约20家店铺将采用“得来速”方式。在位于东侧朝阳门附近的停车场内，中华街商铺用餐桌设置了临时车道。顾客可提前向各家店铺打电话订餐，待坐车抵达后，店员就会送去刚做好的餐食。

　　自日本紧急事态宣言延长后，横滨中华街已有4家店铺关门。中餐厅“吉兆”的负责人鹤冈毅认为，每月亏损额较大，必须在接下来的时间里提高营业额。经过共同讨论后，大家想到了“得来速”方式。

　　6月19日，日本宣布解除各都道府县之间的人员出行限制。21日，横滨中华街、神户南京町举办了传统舞狮活动，庆祝疫情消退，祈愿经济复苏，吸引了不少华侨华人举家前往。再次看到繁荣的街景，许多人脸上露出了笑容。

　　（据中国侨网）

(责编：白宇、岳弘彬)
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