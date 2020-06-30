外交部回应美制裁香港：中国不是吓大的

人民网北京6月30日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。

全文如下：

中央电视台记者：据报道，6月29日，美国国务卿蓬佩奥在国务院网站发表声明称，随着中国在香港推进国家安全立法，美将于当日结束美产国防设备对华出口，并将对出口香港的国防和军民两用技术施加与中国大陆同样的限制。同日，美商务部亦就此发表声明。中方对此有何评论？

赵立坚：关于香港国家安全立法问题，中方已多次阐明严正立场。这一问题纯属中国内政，任何外国无权干涉。中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。中国不是吓大的。美方通过所谓制裁阻挠中方推进香港国家安全立法的图谋绝不会得逞。

针对美方有关错误行径，中方将采取必要反制措施，坚定维护自身国家利益。

中新社记者：据美国防部26日消息，北约盟军联合部队司令部司令、美海军欧洲—非洲战区司令福戈在英国国际战略研究所研讨会上称，中国的“全政府行动”已从印太地区扩展至北极、欧洲和非洲，积极对欧洲和非洲施加影响，破坏二战结束以来维持和平、基于规则建立的国际基础设施。中方对此有何评论？

赵立坚：别跟我提“全政府行动”，美方这是在说自己吧。这样的帽子还是留着美方自己戴吧。美方言论完全是倒打一耙、包藏祸心。国际社会对此看得清清楚楚。

中方敦促美方摒弃冷战思维和零和博弈观念，不要以己度人，停止对中方的无端指责和蓄意诋毁，多做有利于世界和平、稳定与繁荣的事。

《环球时报》记者：29日，美国务卿蓬佩奥就涉疆问题发表声明称，德国学者郑国恩研究表明，中国政府对生活在新疆的维吾尔人及其他少数民族实施强制绝育、堕胎和计划生育，持续虐待、镇压少数民族。中方对此有何评论？

赵立坚：蓬佩奥是睁着眼睛说瞎话。

中国政府一贯一视同仁地保护包括少数民族在内的各族人民合法权益。人口政策长期以来对包括维吾尔族在内的少数民族更为优待。1978年至2018年，新疆地区维吾尔族人口已从555万增长到1168万，约占自治区总人口的46.8%，是四十年前人口的2.1倍。如果蓬佩奥所言是真的，何来新疆维吾尔族人口的大幅增长？

反观美国，美国内少数族裔饱受欺凌排斥，在政治、经济、文化、社会生活等各个领域面临长期、广泛、系统性的歧视。仅就美国印第安人而言，美政府对其长期实行强制种族灭绝、隔离、同化政策。美国在其建国后的近百年时间里，通过西进运动大肆驱逐、杀戮印第安人。到20世纪初，美国印第安人口已从1492年的500万骤减至25万。如今，在美印第安人数量仅占美总人口的2%。新冠肺炎疫情发生后，非洲裔美国人的患病率是白人的5倍多，死亡率也远远高于白人，凸显美国的种族不平等。近期，美国非洲裔男子弗洛伊德之死及其引发的大规模抗议活动，再次充分暴露出美国系统性种族歧视已经使少数族裔到了“不能呼吸”的程度，亟待解决。

我还要强调的是，这已经不是美方第一次引用反华学者郑国恩的虚假信息了。美国独立新闻网站“灰色地带”披露，郑国恩实际上是美政府成立的极右翼组织成员。他也是美国情报机构操纵设立的“新疆教培中心研究课题组”的骨干。

我们奉劝蓬佩奥等美国政客摘下有色眼镜，摒弃双重标准，正视美自身存在的种族歧视问题，多把时间和精力花在改善本国人权状况上，立即停止利用所谓涉疆问题造谣抹黑中国，停止干涉中国内政。

路透社记者：第一个问题，现在距离首次发现新冠肺炎病例已近六个月了。中国在应对疫情和其带来的政治影响方面有什么思考？第二个问题，世卫组织称下周将派专家组来华调查病毒起源。中方对此持何态度？

赵立坚：关于第一个问题，新冠肺炎疫情发生以来，中国政府始终把人民生命安全和身体健康放在第一位，果断采取最全面、最严格、最彻底的防控措施，全国人民同舟共济、共克时艰，疫情防控阻击战取得了重大战略成果。我们多次以时间线的方式介绍了中国抗疫的举措和成效，发布了《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书，全面系统地介绍了中国抗疫的历程。

中国政府始终坚持人民至上、生命至上，为保护人民生命健康安全，国家暂停社会和经济运行，果断采取隔离等措施，遵循世卫组织的专业建议，科学施策，阻断病毒传播，不惜一切代价拯救生命。中国应对疫情交出的答卷经得起时间和历史的检验。

中国第一时间向世界卫生组织、有关国家和地区组织主动通报疫情信息，分享新冠病毒基因信息，分享抗疫经验。中国感谢国际社会对中国抗疫给予的宝贵支持，并积极回馈国际社会，向各国提供力所能及的物资援助，派出多个抗疫医疗专家组，并为外国采购抗疫物资提供大量便利。

这场疫情给我们带来的最大启示是：病毒是人类共同的敌人，只有团结起来，才能战而胜之。团结合作是战胜疫情最有力的武器。疫情以生命作为代价告诫我们，各国应超越地域种族、历史文化乃至社会制度的不同，携起手来构建人类命运共同体，共同维护好我们人类唯一可以生存的这个星球。中国作为世界上负责任的国家，愿意为此作出自己的贡献。

关于第二个问题，中方一贯认为，病毒溯源是科学问题，应当由科学家和医学专家开展相关研究。自疫情发生以来，中国同世卫组织就病毒溯源问题一直保持着沟通与合作，中国科学家也与国际同行进行着科学交流。中方继续支持各国科学家开展病毒源头和传播途径的全球科学研究。

伊朗通讯社记者：第一个问题，据报道，联合国安理会将讨论联合国秘书长关于第2231号决议的报告。你对此有何评论？第二个问题，据报道，以色列将于7月1日宣布兼并部分约旦河西岸被占土地。除美国外的多个国家、超过千名欧洲国家的议员及联合国秘书长强烈反对该计划。中方对此有何评论？

赵立坚：关于第一个问题，中方坚定维护安理会决议的权威性，坚定维护伊核全面协议的有效性，反对美国推动安理会延长对伊武器禁运。安理会第2231号决议的所有规定，包括解除对伊武器禁运有关安排，均应得到忠实履行。

关于第二个问题，王毅国务委员兼外长几天前在联合国安理会巴勒斯坦问题视频公开会上发表讲话时，再次阐明了中方在有关问题上的立场。正如王毅国务委员所说，采取单边行动，只会进一步加深矛盾，损害互信。定居点问题是关系到巴勒斯坦问题最终地位谈判的核心议题之一，安理会对定居点建设违反国际法也早有明确定性。应当根据联合国有关决议尽快解决约旦河西岸被占领土问题，并通过和平谈判划定巴以最终边界。中方呼吁有关各方坚持和谈战略选择，珍惜既有对话成果，不要采取导致巴以矛盾激化的行动。

日本富士电视台记者：今天，日本内阁官房长官菅义伟在记者会上表示，如涉港国安立法通过，将极其令人遗憾并称这一决定破坏国际社会对“一国两制”的信心。中方对此有何评论？

赵立坚：中方已就日方涉港消极动向表明严正立场。香港事务纯属中国内政，不容外来干预。从国家层面建立健全香港特区维护国家安全的法律制度和执行机制，本来就是“一国两制”的体现，也是为了确保“一国两制”方针行稳致远，维护香港繁荣稳定，得到了包括香港同胞在内的全体中国人民以及国际社会多数国家的拥护和支持。中方坚决反对任何国家以任何方式干预香港事务和中国内政。

路透社记者：据报道，印度方面发布公告称，出于国家安全考虑，正采取措施封禁几十个中国手机应用。中方对此有何评论？

赵立坚：中方对印方有关公告表示强烈关注，正在了解核实情况。我想强调，中国政府一贯要求中国企业在遵守国际规则和当地法律法规的基础上开展对外合作。印度政府有责任根据市场原则，维护包括中国企业在内国际投资者的合法权益。中印两国在务实领域的合作是互利共赢的，这种合作格局受到人为损害，实际上并不符合印方自己的利益。

路透社记者：关于美国务卿蓬佩奥涉港声明，你刚才说中方将采取必要反制措施。请问反制措施是什么？将很快还是会再过一段时间生效？

赵立坚：我刚才已经明确阐述了中方立场。中方维护自身利益的决心坚定不移，将对美方错误做法作出必要反应。

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