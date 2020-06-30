赞丹沙塔尔当选蒙古国新议长

6月30日，蒙古国总统巴特图勒嘎在第8届国家大呼拉尔首次全体会议致辞。（图片来源：蒙总统办公厅网站）

人民网乌兰巴托6月30日电（记者霍文）蒙古国第8届国家大呼拉尔（议会）宣誓就职仪式暨首次全体会议30日在国家宫举行。按照惯例，当日就职仪式由新当选最年长的66岁委员哈布迪斯拉姆?巴德勒汗主持。

蒙古国总统巴特图勒嘎在仪式致辞时表示，在疫情之下，当前蒙古国经济社会发展面临诸多困难，他呼吁新当选的国家大呼拉尔委员们廉洁自律，齐心协力，不辜负人民的信任和重托，切实履行自己的权利与义务，兑现竞选时作出的承诺，使蒙古国经济早日走出困境，保持经济继续增长。

会上，蒙古人民党提名的国家大呼拉尔主席人选贡布扎布·赞丹沙塔尔获全票赞成通过。根据蒙古国相关法律，蒙古人民党和民主党将各提名一名国家大呼拉尔副主席人选。据当地媒体报道，民主党议会党团已达成一致意见，拟推举苏丹·奥登图雅为国家大呼拉尔副主席人选。国家大呼拉尔副主席和各常设委员会主席将由下次议会全会讨论任命。

根据蒙古国相关法律，蒙古人民党在国家大呼拉尔选举中获得绝对多数（39或以上）席位，有权单独组建新政府。蒙古人民党主席、现任总理乌赫那·呼日勒苏赫有望连任新一届政府总理。

蒙古国自1992年开始实行设有总统的议会制，国家大呼拉尔是国家最高权力机关，行使立法权，由76名议员组成，任期4年。

(责编：刘洁妍、杨牧)