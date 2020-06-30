原标题：林郑月娥在人权理事会发言呼吁国际社会尊重中国维护国家安全的权利

新华社日内瓦6月30日电 6月30日，联合国人权理事会第44次会议在日内瓦开幕，香港特别行政区行政长官林郑月娥作为人权理事会贵宾发表视频发言。

林郑月娥表示，国家安全属中央事权。香港是中国不可分离的部分，是一个享有高度自治权的地方行政区域，直辖于中央人民政府。香港至今未能完成国家安全立法，未能履行其宪制责任。国家安全影响的是包括750万香港居民在内的全国14亿同胞，我们能对这个存在于香港的国家安全漏洞长期容忍吗？

林郑月娥表示，立法维护国家安全的需要迫在眉睫。自去年6月，在外部势力煽动下，暴力不断升级，香港饱受创伤。鼓吹“港独”“自决”的组织煽动示威者，公然污蔑国旗、损毁国徽和冲击中央驻港机构。部分本地政客多次扬言要瘫痪香港特区政府施政，更有部分乞求外国政府干预香港事务，甚至对香港实施制裁。这些对主权和国家安全的威胁，以及颠覆国家政权的风险，任何中央政府都不能视而不见。这些行为已经触碰了“一国”的红线，必须采取果断行动。

林郑月娥表示，全国人民代表大会是中国最高的权力机关，拥有宪制权力及责任为香港特别行政区制定国家安全法律。制定的法律旨在防范、制止和惩治任何分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动、勾结外国或者境外势力危害国家安全的行为。法律只针对极少数违法的人，而绝大多数香港居民的生命和财产、基本权利和自由将受到保障。

林郑月娥表示，立法体现了重要的法律原则，不会影响“一国两制”和香港的高度自治。香港是多元社会，尊重不同意见，但“一国”原则不容争辩，亦无任何妥协空间，因为没有“一国”，“两制”将无立足之地，香港的稳定与繁荣将备受威胁。对于那些敌视立法的外国政府或政客，他们那“双重标准”的取态着实令人失望。所有指控中国的国家本身均有就国家安全立法，我们看不到为什么只有中国不可以制定国家安全法律来保护自己的每一寸领土和每一个国民。

林郑月娥表示，只要坚持“一国两制”，实践维护国家安全的法律，香港定能安然度过自去年6月起发生的这场政治风暴，并在恢复稳定的同时变得更强。她将和特区政府坚定不移地用好香港的优势，把握国家发展带来的机遇，为香港居民创造更美好的生活。

(责编：刘洁妍、杨牧)