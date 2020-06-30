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新冠病毒在人们没意识到的情况下已开始传播——西班牙研究人员谈从去年3月废水中检测出新冠病毒

2020年06月30日18:10  来源：新华网
 

　　西班牙巴塞罗那大学近日宣布，该校领导的一个研究小组从去年3月采集的巴塞罗那废水样本中检测出了新冠病毒。领导这项研究的巴塞罗那大学生物学教授阿尔韦特·博什29日接受新华社专访时表示，该研究结果表明新冠病毒可能“在人们没有意识到的情况下已经开始传播了”，只是由于其感染症状与流感等呼吸道疾病类似，当时人们并未认识到它的存在。

　　博什领导的小组此前曾与巴塞罗那两家废水处理厂合作，提取废水样本检测肠病毒。新冠疫情暴发后，作为西班牙新冠病毒“哨点监测项目”的一部分，他们转而对浓缩废水样本进行新冠病毒聚合酶链式反应（PCR）检测，从中寻找新冠病毒的踪迹。

　　对这一研究的初衷，博什介绍说，新冠病毒在感染者粪便排泄物中含量高、存在时间长，会随着感染者粪便排泄物排入废水，因此基于废水的流行病学研究是一种很好的监测病毒传播的工具，并有助于及时应对可能出现的新一轮疫情。

　　研究人员还检测了一家废水处理厂的冷冻废水样本，结果在2020年1月15日的废水样本中检测出新冠病毒，该时间点比西班牙本土通报首例确诊病例的时间早了41天。这一发现促使研究人员将目光转向更早存档的废水样本，并对2018年1月以来保存的样本进行了研究。

　　“其他样本都是阴性的，只有2019年3月12日的一个样本明显呈阳性。”博什说，病毒存在演变，虽然无法确认所检测到的病毒与当下传播的新冠病毒是否完全一致，但“它属于这种病毒（新冠病毒）”。

　　这项研究引起高度关注，它指向在全球报告首例新冠病例前，新冠病毒已在巴塞罗那传播的可能性。博什此前在巴塞罗那大学发布的公报中说，巴塞罗那是一个商业和旅游中心，接待了许多外地游客。这一研究结果表明世界其他地区也可能发生了类似情况，但许多病例或因被误诊为流感而被忽视。

　　该研究结果已提交同行评审，但也同时招来不少科学家的质疑，他们认为实验使用的是单样本，这削弱了结果的可信度，并且无法进行重复测试来确认该结果。

　　博什对此回应说，实验最大的问题在于样本不足。在冰柜中找到的样本是对其他病毒进行研究后剩下的，研究人员只能就这些剩下的样本进行新冠病毒检测。他承认，这也是为什么实验样本并未覆盖2018年1月至2019年12月期间的所有月份，“并不是每个月都有（样本），有些月份已经什么都不剩了”。（谢宇智）

(责编：刘洁妍、杨牧)
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