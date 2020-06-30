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综合消息：中东地区疫情、战乱和经济压力交织

2020年06月30日18:09  来源：新华网
 
原标题：综合消息：中东地区疫情、战乱和经济压力交织

　　新华社多哈6月30日电 综合新华社驻中东地区记者报道：战乱频仍的中东地区遭受新冠疫情冲击后，经济发展愈加艰难。多国为减轻经济压力开始放松管控、复工复产，一些地方疫情因此反弹。

　　伊朗卫生部29日数据显示，新增确诊病例2536例，累计确诊225205例，死亡10670例。伊朗28日和27日单日新增确诊病例数分别为2489例和2456例，单日新增病例数连续3天维持高位。

　　土耳其29日报告新增确诊病例1374例，累计确诊198613例，死亡5115例。土耳其总统埃尔多安当天表示，土耳其政府已按规划取消除个别领域外的复工复产限制，但这有可能导致疫情反弹。

　　阿曼29日报告新增确诊病例910例，累计确诊39060例，死亡169例，治愈22422例。阿曼政府从5月29日起解除对首都马斯喀特所辖6个州实施的“禁足令”，由于疫情反弹，后又被迫关闭了南部旅游区的1省3州。阿曼卫生部次大臣穆罕默德·胡萨尼日前接受新华社记者电话采访表示，放松限制的目的是发展经济，但随之会出现防疫漏洞，导致疫情反弹。

　　卡塔尔29日报告新增确诊病例693例，累计确诊95106例，死亡113例，治愈80170例。卡塔尔卫生部29日宣布，该国从7月1日起开始进入解禁第二阶段，这将促进经济发展、社会生活逐渐正常化，但民众不应忽视防疫。

　　以色列卫生部29日晚报告新增确诊病例686例，为4月2日以来单日最大增幅，累计确诊24441例，死亡319例，治愈17218例。以色列总理内塔尼亚胡29日宣布采取新的限制措施，包括对聚集性活动进行人数限制、高等教育的考试在线进行、公共部门30%员工居家工作等。

　　中东地区一些饱受战乱之苦的国家目前报告的病例数相对较少。巴勒斯坦29日报告新增确诊病例195例，累计确诊2443例，死亡8例。叙利亚29日报告新增确诊病例13例，累计确诊269例，死亡9例。也门政府控制区29日报告新增确诊病例10例，累计确诊1128例，死亡304例；胡塞武装组织控制区累计确诊病例4例，死亡1例。

　　但有观点认为，中东地区战乱国家的有关数字没有反映真实的疫情状况。在联合国官员参与下，英国外交部负责中东和北非事务的国务大臣詹姆斯·克莱弗利近期与也门有关人员举行了视频会谈。克莱弗利警告说，根据英国国际开发部的分析报告，也门正处于一场灾难边缘，可能有大量也门人已经感染新冠病毒。

　　阿曼苏丹卡布斯大学经济学教授纳赛尔认为，国际油价大幅下跌重挫海湾产油国经济，来势凶猛的疫情又进一步冲击了这些国家，即使最富有的海湾国家也已呈现资金紧张局面。本地区战乱国家处境更是艰难。相关国家需要在疫情和战乱中从速实施生产自救，同时加强国家间经济合作，才有可能尽快走出困境。（执笔记者：杨元勇；参与记者：郑思远、王峰、陈霖、尚昊、陈文仙、郑一晗、张淼、李良勇、王薇、涂一帆、苏小坡、黄灵、陈斌杰、冀泽、熊思浩、李碧念）

(责编：刘洁妍、杨牧)
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