哈萨克斯坦新冠病毒感染者累计已达39461例 或将重启强化隔离措施

人民网努尔苏丹6月30日电（记者周翰博）根据哈萨克斯坦卫生部发布的最新数据，6月29日，哈全国新增492例新冠肺炎确诊病例，10例死亡病例和1003例无症状病毒携带者。截至当地时间30日10时00分，哈萨克斯坦累计确诊新冠肺炎病例达到21819例，康复13008例，死亡188例，无症状病毒携带者17642例。按照调整后的数据统计方式，哈新冠病毒感染者数量已经达到39461例。

在29日举行的疫情防控工作会议上，哈总统托卡耶夫指出，目前，哈国内部许多地区出现病床、医护人员、药品和医疗设备短缺现象，部分地区的传染病医院和临时医院已处于超负荷运转状态，各地对呼吸机、救护车以及其他医用设备的需求大增。换句话说，抗击疫情的任务远没有完成。“我曾经说过，我们实际上正处于战争当中，需要采取完全不同的危机管控措施。国外观察人士认为，哈萨克斯坦的疫情相当严峻，已经处在失控的边缘。这种评价有损我们的国际声誉。”

关于疫情严重反弹的原因，托卡耶夫强调，人们对病毒的漠视以及部分机构和公职人员的不作为是导致发病率升高的重要原因。为防止疫情失控，总统已授权国家防疫委员会牵头拟制抗击疫情及消除社会经济影响的总体办法，集中调配重点医疗物资。“此外，国家防疫委员会要在2天内向我提交有关重启强化隔离措施的建议，也就是类似于今年3月至5月在国内实行的相关措施。”

3月13日，哈萨克斯坦首度确诊新冠肺炎病例。3月16日，托卡耶夫签署总统令，宣布全国进入紧急状态。5月11日，经历两次延期的紧急状态宣告结束。根据哈卫生部公布的数据，紧急状态结束前夜，即当地时间5月10日22时45分，哈全国新冠肺炎确诊病例数为5090例。

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