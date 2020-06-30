受疫情影响 世界粮食计划署援助全球饥饿人口数量创新高

在萨尔瓦多，一所学校已经变成临时收容所，世界粮食计划署工作人员在该收容所中向疫情大流行中失去生计的家庭分发粮食。WFP供图

人民网北京6月30日电 （记者李琰）记者从世界粮食计划署（WFP）驻华代表处获悉，受新冠肺炎疫情全球大流行的影响，世界粮食计划署援助全球饥饿人口数量创下历史新高，援助人数从2019年的9700万增加到1.38亿。

联合国世界粮食计划署6月29日在罗马宣布，疫情大流行对全球社会经济带来巨大影响，导致新增数百万人陷入粮食不安全状况，尤其中低收入国家的饥饿人数大幅度增加。

世界粮食计划署执行总干事戴维·比斯利表示，抗击新冠病毒的前线已经从富裕国家转移到贫穷世界。“在新冠疫苗投入使用之前，粮食是预防混乱的最佳疫苗。没有它，社会动荡和抗议活动可能会增加，移民数量会增加，冲突会加深，而那些原本可以免于饥饿的人口也会普遍陷入营养不良。”

为了应对日益严重的饥饿趋势，世界粮食计划署正在开展最大规模的人道主义应对行动，将援助人数从2019年的9700万增加到1.38亿。但目前世界粮食计划署仍迫切需要持续的资金支持。世界粮食计划署呼吁在未来六个月内为83个国家的救援工作筹集资金49亿美元。

通过实时监测和评估，世界粮食计划署完善了因疫情而陷入粮食不安全状况的人数的预测。世界粮食计划署的最新估计显示，到年底前，其援助行动所覆盖国家的饥饿人数可能增加到2.7亿，比大流行之前的饥饿人数增加了82％。

在叙利亚阿勒颇，世界粮食计划署给当地民众分发由联合国儿童基金会提供的肥皂，以及世界粮食计划署每月分发的口粮，努力提供疫情期间的粮食和健康保障。 WFP供图

在过去四年中，全球处于粮食严重不安全的人数已增加近70％。由于气候变化加剧，以及冲突和社会经济冲击的影响，在曾经一度摆脱了严重粮食不安全状况的地区，饥饿又一次卷土重来。

目前，拉丁美洲受疫情影响较为严重，需要粮食援助的人数增加了近3倍。在西非和中非，处于粮食不安全状况的人数激增了135％，南部非洲的饥饿率上升了90％。而东非又陷入前所未有的蝗虫入侵和冲突爆发中。对于世界饥饿人口而言，未来的挑战更加严峻。

比斯利表示：“这场史无前例的危机需要开展前所未有的应对行动。如果我们不能对新冠病毒威胁作出迅速而有效地反应，损失无数生命的后果显而易见，而我们遏制饥饿的努力也将功亏一篑。”

世界粮食计划署更新的应对计划中，一半以上将分发现金和代金券，帮助城市社区满足其在当地市场上的粮食需求，同时还能刺激经济。此外，世界粮食计划署在支持当地政府帮扶弱势社区发展方面，也发挥着独特作用，包括社会保护体系支持、基本就学保障、营养供给以及粮食系统支持。

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