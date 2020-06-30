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金沙中国今明两年总投资155亿元人民币发展澳门旅游业

2020年06月30日15:18  来源：人民网-港澳频道
 

人民网澳门6月30日电（记者 毛磊） 为提振澳门旅游业信心，金沙中国有限公司今明两年总投资额将达155亿元人民币，扩展酒店房间、零售及休闲娱乐产品。

2020年新冠肺炎疫情使澳门各行各业都受到巨大冲击，旅游业首当其冲。虽然市场正面临前所未有的挑战，但金沙中国将继续增加投资，集团旗下新的综合度假村目的地澳门伦敦人项目正在改造。为了实现游客长远继续来澳的目标，金沙中国正做足准备，将以最佳面貌迎接八方宾客。

金沙中国有限公司总裁王英伟表示：“金沙中国继续增加澳门投资，不断打造多元文化旅游新产品，刺激旅游业恢复，进一步助力将澳门打造成为世界旅游休闲中心。在全球疫情新形势下，澳门金沙度假区始终坚持为保障旅客的安全健康做足准备，当众多游客重游澳门时，有信心让他们在这里拥有安心舒适、宾至如归的体验，这是我们每一位员工努力的方向和目标。”

新项目澳门伦敦人正在加紧改造

备受期待的澳门伦敦人项目正加紧改造，除了将以全新伦敦景点及胜地为特色，整栋酒店还有594间伦敦主题套房，伦敦人御园拥有368间套房服务酒店，整个项目将于2020年及2021年分阶段完工。极富魅力的英式设计、超越期待的下榻体验、独具风格的餐饮选择、多姿多彩的购物娱乐休闲项目以及完善的会议会展设施，将吸引更多游客到访澳门。

澳门伦敦人酒店，连同澳门金沙大道康莱德酒店，澳门喜来登大酒店和澳门瑞吉酒店三间世界级知名酒店品牌，共为游客提供超过6,000间不同风格的酒店住宿选择。餐饮方面，澳门伦敦人将荟萃全球佳肴，引进多个餐厅新概念，以最顶级的美馔和用餐体验让宾客游走于高端美食品味之旅。

引领潮流的伦敦人购物中心将为宾客汇集超过 200间零售商铺，乐享购物。娱乐休闲方面，澳门伦敦人将提供身临其境的虚拟现实体验，街头艺人呈现经典英式主题表演，未来还将带来设有6,000个座位的综艺馆，能灵活运用及满足现场娱乐、热门体育赛事及大型企业会议等活动。

四季名荟准备就绪 优雅绽放经典奢华

作为世界知名酒店品牌的先驱，澳门四季酒店将携全新产品亮相：旗下豪华套房品牌四季名荟将于2020年下半年开业。四季名荟共有289间特色公寓，将为高端旅行者带来高品质居住体验，让更多宾客尽情享受奢华优质旅行。

四季名荟将提供一系列定制创新服务，满足宾客个性化需求。四季名荟豪华套房内的每位员工都擅长中国茶道技艺，宾客踏进豪华舒适的套房时，都可品茶香，体验这优雅的欢迎仪式；客房米其林、黑珍珠顶级餐饮服务让宾客在套房内即可品尝到星级美食，享受尊贵服务，滿足挑剔味蕾；还有贴心的美容礼宾服务及私人购物管家，想宾客所想，提供细致优越的服务。

打造“澳门超自然空间” 展现无界艺术魅力

全新常设沉浸式互动体验项目 “澳门teamLab 超自然空间”，于2020年6月15日登陆澳门威尼斯人试营业，是金沙中国在非博彩元素方面的重大投资之一。精密复杂的立体三维世界中设置了多个澳门独有、前卫领先的超巨型艺术作品，占地5,000平方米，高八米的艺术空间成为澳门又一新地标。

走进展厅，宾客可与亲朋好友一起沉浸在这个巨大的艺术品中，将自己交给展馆，在5,000平方米的广阔世界里，用有意识的身体去探索我们和这个世界之间没有边界的全新关系，与他人共同发现和创造如梦如幻的光影世界。

25家新餐厅即将开幕 打造舌尖飨宴

作为国际旅客首选的商务及旅游娱乐休闲目的地，澳门被联合国教科文组织评定为 “创意城市美食之都”，也囊括了众多环球精致美食。拥有超过150个餐饮品牌的澳门金沙度假区不断融合全球经典烹饪与当地风味，打造焕然一新的用餐体验。到2021年底，澳门金沙度假区将会有25家新餐厅开业，包含粤菜、川菜、淮扬菜、日式料理和泰国菜等，其中不乏一些名厨餐厅：由英国名厨戈登拉姆齐主理的正宗英式美食酒吧“戈登拉姆齐英式酒吧”，亚洲名厨梁子庚以其独特的个人风格呈现高端江南佳肴的“醉江南”，为每位宾客带来独一无二的餐饮体验。（完）

(责编：刘叶婷、燕勐)
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