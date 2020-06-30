安理会延长戈兰高地观察员部队和马里稳定团任期

新华社联合国6月29日电（记者尚绪谦）联合国安理会29日通过两项决议，分别延长联合国戈兰高地观察员部队和联合国马里稳定团任期。

安理会当天一致通过第2530号决议，将部署在戈兰高地的联合国脱离接触观察员部队任期延长6个月，至2020年12月31日。

决议强调，叙利亚和以色列均有义务全面严格遵守1974年《部队脱离接触协议》，保持最大限度的克制，避免任何违反停火协议和侵犯隔离区的行动。决议要求非联合国观察员部队组织立即离开观察员部队哨所，归还观察员部队车辆、武器及其他设备。决议强调联合国观察员部队的中立性质，要求停止任何危及联合国维和人员的行动，确保联合国人员在安全环境下履行职责。

以色列和叙利亚1973年爆发战争。次年，两国达成《部队脱离接触协议》后，联合国脱离接触观察员部队进驻戈兰高地，负责维持两国在戈兰高地的停火，监督双方部队脱离接触情况。联合国观察员部队行动区长期以来局势基本稳定，但2011年叙利亚内战爆发后，那里发生数起观察员部队遭袭事件。2014年9月，观察员部队被迫从叙利亚境内撤到以色列占领区。目前，观察员部队仍未完全归位。

安理会29日还一致通过第2531号决议，决定将联合国马里多层面综合稳定特派团（马里稳定团）的任期延长一年，至2021年6月30日。

该决议决定马里稳定团继续保持13289名军人和1920名警察的人数上限。决议规定，马里稳定团的首要任务是协助落实马里政府和北部地区部分武装组织于2015年签署的《和平与和解协议》。

安理会2013年4月通过决议，设立马里稳定团。

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