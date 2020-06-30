综合消息：疫情出现反弹 欧洲多国努力平衡“解封”和防疫

新华社瓦莱塔6月29日电 综合新华社驻欧洲地区记者报道：随着欧洲多国放开新冠防控措施，疫情出现反弹，欧洲面临第二波疫情的风险。但在经济下行压力下，各国努力在“解封”和防疫之间寻找平衡。

多国疫情出现反弹

瑞士近日新增确诊病例呈现回升趋势。瑞士媒体29日报道，苏黎世一家夜店21日晚出现聚集性传播事件，当晚参与活动的300名相关人员目前已被隔离。

奥地利连续几日确诊病例增幅较大，现有确诊病例再次攀升到600人以上。卫生部长安朔贝尔29日表示，病毒并未“休假”，民众仍需保持高度警觉。下一步政府将强化实施地区化防控措施，迅速扑灭不同地区出现的“火苗”。

塞尔维亚连续多日新增确诊病例超过200。由于疫情严峻，塞尔维亚西南部城市新帕扎尔和克拉古耶瓦茨于近日宣布进入紧急状态。塞尔维亚政府网站29日发布声明，宣布从30日起，在首都贝尔格莱德，所有人必须在室内公共场所和公共交通工具上佩戴口罩。

爱尔兰29日进入社会经济重启第三阶段，又一批商业和服务设施恢复营业。但卫生部在当天的一份声明中援引专家的话说，爱尔兰的疫情近期出现了一些“令人担忧的趋势”：新增确诊病例数有上升势头，同时出现一些聚集性疫情，部分确诊病例与国际旅行有关。

斯洛文尼亚、拉脱维亚近日确诊病例数也出现回升，据分析均与国际旅行有关。

“解封”和防疫间寻求平衡

罗马尼亚自6月中旬以来疫情出现反弹，特别是年轻人感染人数增多，部分医院出现床位紧缺现象。罗马尼亚总理奥尔班29日对媒体说，疫情反弹走势“迫使我们在采取后续放松措施时非常谨慎”。奥尔班说将于7月1日召集全体内阁成员会议，就是否按原计划实施第四阶段放松措施进行讨论并作出决定。

德国巴伐利亚州28日宣布，将按照个人意愿尽快为全州民众提供免费新冠检测。这是全德首个提出全民检测的联邦州。但德国卫生部长施潘29日对此表示，检测应当具有针对性，否则将导致虚假的安全感，并让德国目前的检测能力过载。

英国政府自6月8日开始，要求除来自极少数地区之外的入境英国旅客自我隔离14天。英国政府29日在一份声明中说，计划短期内开始放宽英国出入境的疫情防控措施。

不过，欧洲最早“沦陷”的意大利在部分解封之后疫情继续缓解。意大利卫生部29日发布的数据显示，当天该国的新冠死亡病例数为今年2月24日以来的最低水平。（执笔记者：袁韵；参与记者：郭群、陈俊侠、张毅荣、张家伟、林惠芬、石中玉、陈占杰、于涛、张琪、郭明芳、和苗、蒋雪、张章、彭立军）

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