意大利旅游业疫情之下逐渐重启

人民网罗马6月30日电（记者 孔歌) 随着欧洲新冠疫情整体趋缓，欧洲多国开始进一步“解封”。意大利是最早宣布放松旅行限制的欧盟国家之一，从6月3日起允许欧盟和申根国家以及部分国家的国际游客不受限制入境，无需进行隔离。据悉，欧盟或将于7月起对特定欧盟以外国家恢复开放外部边界。

根据世界旅游组织提供的数据显示，欧洲有2700万旅游行业从业者，在旅游业发达的意大利、西班牙和希腊，该产业占国内生产总值的比重分别约为13%、14%和20%。通常意大利每年能够接待大约6300万外国游客，但意大利今年二季度的旅游订单被大量取消、退订，预计今年夏季与去年同期相比，外国游客数量或减少约40%。在意大利有大约十分之一的人口从事与旅游相关行业，与旅游相关的“意大利制造”直接关系到大约61.2万家企业和270万名工人的生计。

进入六月以来，罗马斗兽场、比萨斜塔、佛罗伦萨乌菲齐美术馆等意大利热门旅游景点重新向公众开放，但参观者必须遵守相关疫情防护要求，如限制参观人数、要求佩戴口罩、入门体温检测、手部消毒等。最近一周，意大利每日平均新增病例约190人。为了促进经济重启，意大利政府日前通过了总额550亿欧元的“重启法令”，其中将有约40亿欧元将用于重振旅游业。政府通过减免税收、租金等措施，帮助餐馆、酒店、旅行社应对疫情冲击。此外，年收入在4万欧元以下的家庭，根据家庭成员数量可获得最多500欧元的“度假补贴”。意大利外长迪马表示，“旅游业是意大利经济的重要部分，重启旅游之日已经到来。”

在疫情好转及多重政策的促进下，意大利旅游业已现回暖迹象。据意大利《24小时太阳报》报道，约80%的意大利人可能会在今年夏天选择在意大利境内旅行。自5月下旬起，来自德国、法国、荷兰的外国游客计划在夏天赴意大利旅游、度假的住房订单开始回升，但仍低于2019年的同期水平。意大利国家旅游局执行局长乔瓦尼·巴斯蒂安尼说，“尽管旅游业开始复苏，但我们要做好今年的旅游相关订单下降50%以上的准备。”

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