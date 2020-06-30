人民网>>国际

意大利旅游业疫情之下逐渐重启

2020年06月30日14:41  来源：人民网-国际频道
 

人民网罗马6月30日电（记者 孔歌) 随着欧洲新冠疫情整体趋缓，欧洲多国开始进一步“解封”。意大利是最早宣布放松旅行限制的欧盟国家之一，从6月3日起允许欧盟和申根国家以及部分国家的国际游客不受限制入境，无需进行隔离。据悉，欧盟或将于7月起对特定欧盟以外国家恢复开放外部边界。

根据世界旅游组织提供的数据显示，欧洲有2700万旅游行业从业者，在旅游业发达的意大利、西班牙和希腊，该产业占国内生产总值的比重分别约为13%、14%和20%。通常意大利每年能够接待大约6300万外国游客，但意大利今年二季度的旅游订单被大量取消、退订，预计今年夏季与去年同期相比，外国游客数量或减少约40%。在意大利有大约十分之一的人口从事与旅游相关行业，与旅游相关的“意大利制造”直接关系到大约61.2万家企业和270万名工人的生计。

进入六月以来，罗马斗兽场、比萨斜塔、佛罗伦萨乌菲齐美术馆等意大利热门旅游景点重新向公众开放，但参观者必须遵守相关疫情防护要求，如限制参观人数、要求佩戴口罩、入门体温检测、手部消毒等。最近一周，意大利每日平均新增病例约190人。为了促进经济重启，意大利政府日前通过了总额550亿欧元的“重启法令”，其中将有约40亿欧元将用于重振旅游业。政府通过减免税收、租金等措施，帮助餐馆、酒店、旅行社应对疫情冲击。此外，年收入在4万欧元以下的家庭，根据家庭成员数量可获得最多500欧元的“度假补贴”。意大利外长迪马表示，“旅游业是意大利经济的重要部分，重启旅游之日已经到来。”

在疫情好转及多重政策的促进下，意大利旅游业已现回暖迹象。据意大利《24小时太阳报》报道，约80%的意大利人可能会在今年夏天选择在意大利境内旅行。自5月下旬起，来自德国、法国、荷兰的外国游客计划在夏天赴意大利旅游、度假的住房订单开始回升，但仍低于2019年的同期水平。意大利国家旅游局执行局长乔瓦尼·巴斯蒂安尼说，“尽管旅游业开始复苏，但我们要做好今年的旅游相关订单下降50%以上的准备。”

(责编：刘叶婷、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved