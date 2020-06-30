迪拜出台预防新冠病毒传播新措施和规定

人民网讯 为有效预防新冠病毒传播，阿联酋迪拜酋长国公布了预防新冠病毒的新措施和规定。

阿联酋《宣言报》30日报道称，迪拜伊斯兰事务及慈善事务局指出，鉴于疫情有所好转，从明天开始，逐步取消关于不允许到清真寺进行礼拜的禁令，但每座清真寺不得超过容纳能力的30%，而星期五的集体礼拜继续暂停。

报道称，迪拜制定的预防措施包括：在清真寺进行礼拜时，每两行礼拜者之间留一排空，礼拜者之间要有3米的距离；同时规定，礼拜者必须戴口罩和手套，礼拜者必须自带礼拜用毯子，离开清真寺时要自己带走；礼拜者相互不准握手，禁止在清真寺入口处分发口罩、手套以及禁止分发和捐赠食物。在清真寺礼拜时间不能超过20分钟，礼拜结束清真寺立即关闭。

迪拜伊斯兰事务及慈善事务局还强调，在清真寺进行礼拜前和结束后，礼拜者不要举行聚会，禁止患有慢性病或免疫力低的人前往清真寺。

《宣言报》还报道说，阿联酋全国7个酋长国疫情都在好转，阿联酋卫生部负责人德哈克表示，29日对43551人进行了检测，结果449人确诊为新冠肺炎，从而使全国累计新冠肺炎为48246例。但德哈克同时强调，现在全国每天平均康复多达660例。29日当天康复665例，死亡1例，目前康复总数达到37076例，死亡总数为314例，仍在医院接受治疗的10856例。（安国章）

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