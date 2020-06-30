新华社科伦坡6月30日电 专访：“中国共产党将人民利益置于首要位置”——访斯里兰卡共产党总书记古纳塞克拉

新华社记者唐璐

中国共产党成立99周年之际，斯里兰卡共产党总书记古纳塞克拉日前接受新华社记者电话专访时表示，中国共产党将人民利益置于首要位置，这是中国在抗击新冠疫情中取得成功的关键。

古纳塞克拉是职业律师，从政40多年，曾在政府中担任部长。不管工作多忙，他都会抽空收看有关中国的新闻。

古纳塞克拉向记者讲述了他对中国共产党的长期观察，“自成立以来，中国共产党始终坚持党代表人民利益并为人民服务”。

“群众路线一直被中国共产党视为宝贵传统，它始终强调要与人民保持联系。”古纳塞克拉强调，在领导中国人民面对突如其来的新冠疫情时，中国共产党就是将人民的利益置于首位，这是中国制定的抗疫举措能够取得成功的关键。

古纳塞克拉说，中国的抗疫表现再次表明中国特色社会主义制度所发挥的突出作用。“中国特色社会主义制度确保各级机构能够很好完成疫情防控这项紧迫任务，这是中国在抗击疫情中的制度优势。”

中国在脱贫攻坚方面取得的成绩也给古纳塞克拉留下深刻印象。“中国共产党制定的脱贫攻坚目标被证明是正确的。”他对中国完成脱贫目标充满信心，“中国完成脱贫攻坚将会创造历史，彻底摆脱绝对贫困”。

古纳塞克拉表示，中国外交政策是基于世界多极化的现实。在国际合作、竞争或对抗三个选项中，中国选择通过合作让各国彼此受益作为其对外交往方式。

谈及反腐败问题，古纳塞克拉表示，他对中国共产党在党的十八大之后向全党发出的有关“腐败问题越演越烈，最终必然会亡党亡国”的警告印象颇深。“中国共产党清楚意识到腐败的危害，并在党内全力铲除腐败。中国共产党为世界树立了榜样。”

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