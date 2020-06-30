尼日尔驻华大使：与中国合作为非洲国家抗疫提供了有力保障

新华网北京6月30日电（王博 吴傲雪）“中非团结抗疫特别峰会的召开进一步提升了非中关系，也为双方讨论未来的合作前景提供了契机。”尼日尔驻华大使伊努萨·穆斯塔法，日前在接受新华网专访时这样说。

穆斯塔法称赞中国是“非洲的榜样”。他表示，非中关系源远流长。非中之间的传统友谊和互信应当进一步加强，以促进非洲大陆的发展。

穆斯塔法认为，与中国合作为非洲国家抗击疫情提供了有力保障。中国向尼日尔提供了包括核酸检测试剂、口罩、防护服、呼吸机和药品等在内的多批抗疫援助物资。这充分体现了两国之间卓越的合作关系。

谈及两国的后续合作，穆斯塔法强调，应秉持互利共赢的精神，在中非合作论坛及“一带一路”倡议框架下加强和巩固尼中和非中之间的友谊和兄弟情谊。

穆斯塔法表示，非洲拥有大量年轻人口，这使得它拥有巨大的发展潜力。非中教育合作使非洲青年得以发展自身技能，并为非洲国家发展以及对非技术转移提供了机会。

针对一些西方政客和媒体通过将疫情政治化来抹黑中国、污蔑攻击世界卫生组织等言行，穆斯塔法强调捍卫多边主义和国际团结合作的重要性。他指出，“一个人只能走得快，一群人才能走得远”，各国需要共同前行才能确保构建人类命运共同体。

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