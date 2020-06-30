就所谓俄“悬赏”塔利班的情报　美议员要求政府提供相关信息

新华社华盛顿6月29日电（记者刘品然）就所谓俄罗斯“悬赏”阿富汗塔利班袭击驻阿联军的情报，美国国会两党议员29日要求特朗普政府提供相关信息。

国会众议院议长、民主党人佩洛西当天致信美国国家情报总监拉特克利夫和中央情报局局长哈斯佩尔，要求他们立即在众议院就相关情况做出说明。她在信中说，国会需要知道总统是否获悉该情报、为何国会未获悉情报、美军及盟友受威胁情况，以及相应政策选项。

国会参议院军事委员会主席、共和党人英霍夫当天在社交媒体上说，他已要求政府就情报内容提供更多信息。

白宫新闻秘书麦克纳尼29日在记者会上说，白宫当天将向8名两党议员说明此事。情报部门对这一情报存在不同意见，情报在被核实前不会向总统汇报。

《纽约时报》26日援引消息人士的话报道说，美方情报显示，与阿富汗塔利班有关的武装人员去年袭击包括美军在内的驻阿联军后，收到俄情报部门“赏金”。报道说，特朗普本人获悉该情报且美方相关部门在今年3月底曾讨论此事并制订政策选项，但白宫至今未批准采取任何措施。特朗普6月28日在社交媒体上说，情报部门认为该情报不可靠，因此未向他汇报。

根据美国与阿富汗塔利班今年2月底签署的和平协议，驻阿美军人数已降至约8600人。

(责编：于洋、燕勐)