美国页岩油“先驱”申请破产保护

美国切萨皮克能源公司28日申请破产保护，成为近年来申请破产保护的美国最大油气厂商。

路透社评论，切萨皮克能源公司向得克萨斯州南区破产法院申请破产保护，意味着这家页岩油“先驱”企业的时代终结。

切萨皮克能源公司的创始人之一奥布里·麦克伦登2016年因车祸去世前，因涉嫌操纵投标面临联邦调查。麦克伦登是页岩油钻探的早期支持者。历经超过20年时间，麦克伦登把切萨皮克能源公司打造成美国产量最高的天然气商之一。

现任首席执行官道格·劳勒2013年接管切萨皮克能源公司，同时接管其背负的大约130亿美元债务。劳勒一度通过削减企业支出和出售资产缓解债务负担，但今年国际油价大跌使这家企业无力为偿债再融资。

劳勒在声明中说，计划通过“必要”重组减少大约70亿美元债务。其他法庭文件显示，切萨皮克能源公司的负债和资产可能均超过100亿美元。

劳勒去年走错一步，不合时宜地减轻切萨皮克能源公司对天然气的依赖程度，当时所耗成本达40亿美元。此后，切萨皮克能源公司股价不断下跌。这家企业上月警告，可能无法继续运营。

切萨皮克能源公司股票26日报收于每股11.85美元，自今年年初以来下跌93%，市值仅剩1.16亿美元。

路透社提供的数据显示，切萨皮克能源公司申请破产保护，是至少2015年甚至更久时间以来，最大一宗美国油气生产商破产案。

切萨皮克能源公司并非今年唯一一家申请破产保护的美国页岩油企业。4月1日，惠廷石油向法院申请破产保护，成为3月国际油价暴跌以来首家破产的美国大型页岩油厂商。惠廷石油是科罗拉多州和北达科他州巴肯页岩地质带最大的石油企业。（卜晓明）（新华社专特稿）

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