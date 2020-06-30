英国内阁秘书兼首相国家安全顾问马克·塞德威尔28日宣布将在9月辞去现任职务。作为文职部门主管，塞德威尔目前是英国级别最高的文官。

英国媒体报道，塞德威尔走人是首相鲍里斯·约翰逊调整内阁计划的一部分。

【内政经验不足】

塞德威尔28日在辞呈中说，在新冠疫情“严重阶段留任明显正确”，但现在是时候作出改变，因为约翰逊政府“重心已转移至国内和全球（经济）复苏振兴”。

约翰逊批准塞德威尔的辞呈，同时希望塞德威尔能在英国明年出任七国集团轮值主席国期间领衔一个新成立的“全球经济安全”专家组。知情人士向英国《金融时报》披露，塞德威尔可能有意投身私营领域。

路透社报道，塞德威尔是职业外交官，由前首相特雷莎·梅任命为内阁秘书兼首相国家安全顾问。按照英国《泰晤士报》的说法，塞德威尔9月卸任内阁秘书时任期不足两年，将成为英国任职时间最短的内阁秘书。

美联社报道，54岁的塞德威尔被指缺乏应对疫情所需的国内政策策略。最近数月，多家媒体爆料称，塞德威尔与约翰逊首席顾问多米尼克·卡明斯不睦。约翰逊选定疫情期间刚获任命的常任秘书西蒙·凯斯牵头评估是否应放松“保持两米距离”社交限制措施，让人对塞德威尔的前途陡生猜测。

【职务两人分担】

塞德威尔现任职务将由两人分别承担。在他请辞同一天，负责脱离欧洲联盟事务的英国首席谈判代表戴维·弗罗斯特确认将在8月底前后接任首相国家安全顾问。弗罗斯特强调，他目前“唯一一项最高优先任务”仍是英欧未来关系谈判。

《金融时报》报道，弗罗斯特先前曾任英国驻丹麦大使、苏格兰威士忌协会会长。英国军方和安全部门不满他接掌国家安全事务，认为其资历不够。

新任内阁秘书将经过有条件遴选确定。知情人士披露，只有眼下或先前出任常任秘书的人才有资格参选。遴选过程预期历时两个月，人选将在下月底公布，8月底前上任。41岁的凯斯已确定无望入围，将牵头内阁办公厅“精简”工作，以便与首相府更好呼应。

按照《泰晤士报》的说法，首相国家安全顾问和内阁秘书任命事宜存在“明显利益交换”。知情人士说：“约翰逊能让他的人接掌国家安全事务，却不能任意选择他想要的内阁秘书。”

【内阁今秋重组】

多家媒体预期，约翰逊将在今年秋天再次重组内阁，届时新任内阁秘书已经选定。

《金融时报》报道，塞德威尔走人是卡明斯和内阁办公厅大臣迈克尔·戈夫所作文职部门改革的一部分。《泰晤士报》报道，秋天内阁重组时，外交部和国际开发事务部将完成合并。现任国际发展大臣安妮－玛丽·特里维廉有望在新内阁中另谋他职。

按照路透社的说法，内政大臣普丽蒂·帕特尔28日已暗示内阁人事变动。帕特尔告诉英国天空新闻频道，任何政府改革都基于约翰逊为英国所设愿景，而他“明显有恰当支持来实现目标”。（海洋）（新华社专特稿）

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