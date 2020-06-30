欧盟将加大航天资金投入

欧洲联盟官员28日说，欧盟将加大对航天领域的资金投入，用于可回收火箭、卫星通信、太空探索等方面，以应对日益激烈的国际竞争。

欧盟委员会分管内部市场的委员蒂埃里·布雷东告诉媒体记者：“航天是欧盟的强项之一，我们将提供（资金）手段以加速这一领域的发展。”

布雷东希望欧盟委员会在下一份预算案中为航天领域划拨160亿欧元。他将提议设立一项10亿欧元的“欧洲航天基金”，用于支持该领域的初创企业。他还将争取让初创企业有资格参与卫星和运载火箭项目，从而促进竞争和创新。

布雷东披露，欧盟计划与欧洲阿丽亚娜航天公司签订一项10亿欧元的合作协议。

按照布雷东的说法，“美国太空探索技术公司重新定义了运载火箭的标准”。因此，阿丽亚娜航天公司正在研发的阿丽亚娜6型火箭“是一个必要步骤，但不是我们的终极目标。我们现在必须开始构想阿丽亚娜7型火箭”。

美国太空探索技术公司本月13日完成“星链”计划第9次发射，用一枚“猎鹰9”火箭将61颗卫星送入太空。在任务过程中，火箭一二级成功分离，火箭第一级按计划降落到大西洋上的回收船上。

太空探索技术公司2019年5月将首批60颗“星链”卫星打包送入太空，标志着建设卫星互联网的国际大战已经打响。这家美国企业计划2019年至2024年在太空搭建由约1.2万颗卫星组成的“星链”网络，从太空向地球提供高速互联网接入服务。

此外，载有两名美国宇航员的太空探索技术公司“龙”飞船5月31日与国际空间站成功对接，揭开美国商业载人航天时代的帷幕。这也标志着美国向恢复载人航天能力、摆脱对俄罗斯飞船依赖迈出关键一步，为美国未来探索月球和火星的计划打下基础。

布雷东28日说，欧盟有意尽快推出一套新的卫星系统，为欧洲各国提供高速互联网接入服务。

考虑到各国发射的卫星数量日益庞大，欧盟还希望制订一套太空交通管理体系，以防范发生“太空交通事故”。2019年9月2日，欧洲航天局“风神”气象卫星与太空探索技术公司“星链44”卫星险些碰撞，欧航局对一颗所属卫星采取紧急变轨操作,才避免碰撞。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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