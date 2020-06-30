欧英开启“脱欧”后密集谈判

欧洲联盟与英国当地时间29日早晨在布鲁塞尔开启为期5周的密集谈判，标志双方重启面对面磋商。

法新社报道，磋商将每周在布鲁塞尔和伦敦交替举行，直至8月底。外界希望密集面谈能让双方取得进展。新冠疫情暴发后，双方采用视频连线磋商，先前多轮谈判成果寥寥。

29日开始的谈判流程也比先前有所简化。从现在起，欧盟负责英国“脱欧”事务的首席谈判代表米歇尔·巴尼耶和英方首席谈判代表戴维·弗罗斯特带领的团队规模变小，但拥有打破僵局的政治权力。

按照法新社的说法，英方希望今年夏季双方至少能就一份贸易协议的框架达成一致。这份协议如果无法具备法律效力，至少应具备政治意义，以便为工商业界提供更多确定性。而欧盟为谈判预设的最后期限是10月底，以便欧洲议会能正式批准双方达成的未来关系协议。

一名英国首相府消息人士说：“我们越快达成一致越好。没有明显理由今年夏季一份政治协议的大致框架都无法达成。”

就未来关系协议性质，欧英诉求不同。欧盟希望协议涵盖双方关系全领域，英国则希望双方“分门别类”达成多项协议，包括一份贸易协议。

英国今年1月31日正式“脱欧”，随后进入为期11个月的过渡期。双方近期言辞交锋激烈。英国首相鲍里斯·约翰逊27日说，如果无法达成共识，英国接受没有未来关系协议的后果。同一天，《南德意志报》刊发专访德国总理安格拉·默克尔内容，显示默克尔对英方是否确实希望达成协议心存疑虑。（海洋）【新华社微特稿】

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