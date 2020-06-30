德法两国呼吁欧盟各国支持设立经济恢复基金

新华社柏林6月29日电（记者张远 任珂）德国总理默克尔和法国总统马克龙29日呼吁欧盟各国支持设立“有力和有效”的恢复基金，以帮助各国经济从新冠疫情中复苏。

默克尔当天与到访的马克龙在德国北部小城梅泽贝格会晤。在会晤后举行的联合记者会上，默克尔说，希望欧盟各国能够在7月敲定设立恢复基金的方案，帮助经济受到冲击的国家。她表示，德法共同倡议传递出一个信号，即两国未来几个月将步调一致，“为欧洲的未来，在正确的方向上注入动力”。

默克尔认为，德法两国团结一致并不意味着欧盟各国一致，设立恢复基金仍要克服一些阻力。她说，对于恢复基金持怀疑态度的国家，“要显示出我们共同度过危机的渴望”。

马克龙表示，眼下新冠危机是“关键时刻”，两国要把“关键时刻”变为“成功时刻”。他呼吁欧盟各国团结一致做出决定，共同支持最需要的地区。

今年5月，德法两国倡议欧盟设立总额达5000亿欧元的恢复基金。5月底，欧盟委员会公布总额为7500亿欧元的经济刺激方案，这一方案须得到27个欧盟成员国的同意和欧洲议会批准方能生效。

这一方案现阶段遭到奥地利、瑞典、丹麦和荷兰反对。四国反对欧盟拨款给几个南欧国家，主张以借款方式进行救助。（参与记者：唐霁）

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