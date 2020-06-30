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新华时评：毫无道德底线的“谎言复读机”让美国蒙羞

2020年06月30日08:17  来源：新华网
 

　　新华社北京6月29日电 题：毫无道德底线的“谎言复读机”让美国蒙羞

　　新华社记者杨依军、孙奕

　　“谎言复读机”又开始嗡嗡作响了——围绕应对新冠肺炎疫情，围绕新疆和香港事务，围绕中非合作，围绕中国发展道路……近期，美国国务卿蓬佩奥再度喋喋不休，编造、散播了一个又一个谎言。

　　作为外交“掌门人”，蓬佩奥本应以促进美国与他国友好合作为己任，却一而再、再而三“身份错位”，以污蔑、抹黑、攻击他国为能事，而且不听劝说、不知悔改，实在令人费解。

　　其实，国际社会看得很清楚，那些“蓬佩奥”牌奇谈怪论，并不能败坏他国名声，唯一能败坏的只是美国的国家形象和国际信誉。

　　美国的新冠肺炎疫情数字屡创“新高”，且仍在快速攀升。如果有哪怕一丁点儿的羞耻感，蓬佩奥们都应因羞愧而反思。但他在疫情面前的种种表现，哪里有为美国人民、为公共利益留下位置？其种种荒谬言行，无非是想把应对危机不力的“锅”甩向他国。

　　对国内民众死活不管不顾，对其他国家人民更何谈“关切”。正如美国主流媒体刊文指出的那样，作为全球新冠肺炎感染病例最多的国家，美国通过持续不断地遣返“非法移民”，向其他国家和地区输出了大量新冠病毒感染者。

　　现在，蓬佩奥又拿新疆、香港、“民主”、“人权”说事，他真的关心中国人吗？不过是企图向中国泼脏水、引祸水。

　　美国历史上是有为中美关系、为国际合作做出贡献的国务卿的。历史因他们在关键时刻顺应历史潮流而记住了他们。历史又将因何记住蓬佩奥？“我们撒谎、我们欺骗、我们偷窃，这才是美国不断探索进取的荣耀”？

　　无论是国内政治，还是国际政治，均应有基本底线。然而，在21世纪的今天，美国政坛却出现了这样毫无道德底线的政客，实在是令美国蒙羞。

(责编：于洋、燕勐)
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