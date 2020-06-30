谭德塞：未来数月将面临与病毒共存的“新常态”

新华社日内瓦6月29日电（记者刘曲）世界卫生组织总干事谭德塞29日表示，全球新冠确诊病例累计超过1000万例，死亡病例累计超过50万例，未来数月所有国家将面临与病毒共存的“新常态”。

谭德塞当天在例行记者会上表示，全球已有1000多万人感染新冠病毒，50多万人因此死亡。“这是所有人对我们所取得的进展和汲取的教训进行反思，并重新承诺尽一切努力挽救生命的时刻。”

谭德塞说，6个月前，谁也不会想到世界和生活会因新冠病毒而陷入混乱。未来几个月，所有国家将面临的关键问题是如何与这种病毒共存，这是“新常态”。他呼吁所有国家始终如一地采取五项优先措施以扭转局面。

首先，强化社区作用。每个个体都能行动起来保护自己和他人，包括保持社交距离、手部卫生、咳嗽时遮挡、身体不适时居家隔离、在适当场所戴口罩、只分享可靠渠道的信息等。

其次，遏制病毒传播。所有国家都应遏制病毒传播，保证医卫工作者拥有个人防护装备并接受相关培训，加强病例识别。打破病毒传播链最重要的手段并非完全依赖高科技，也可由专业人员通过追踪并隔离病例接触者来完成。

第三，挽救生命。通过早发现、早治疗来挽救生命；为重症患者提供呼吸机和地塞米松能有效降低病亡率；特别关注高危群体，包括长期护理设施中的老年人。

第四，加速研究。目前关于新冠病毒仍存在不少未知数，世卫组织本周将再次召开会议，评估研发进展及下阶段研究重点。

第五，政治领导力。国家层面和国际层面的团结对于遏制病毒传播、挽救生命、尽量减少病毒对社会和经济的影响等至关重要。

世卫组织当天还公布了其最新的疫情应对时间表，以便公众了解过去6个月来世卫组织的疫情应对工作，并承诺将继续尽一切努力为各国服务。

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