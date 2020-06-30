法国多举措助推“自行车热”

近日，法国生态转型与团结部部长伊丽莎白·伯尔内宣布将此前设立的“自行车基金”增加到6000万欧元，用于建设自行车临时车道、交通补贴等。自5月11日逐步解除隔离措施以来，法国政府采取多种措施鼓励民众骑自行车出行，缓解公共交通压力，避免因人群聚集导致新冠病毒传播。

“自行车基金”于4月底设立，初始金额为2000万欧元。按规定，骑行者可在网上注册申请报销50欧元自行车修理费；雇主也将得到政府资金支持，为骑自行车通勤的员工提供400欧元交通补贴；地方政府也可从基金中获得自行车临时车位安装费用补贴。这一计划还将设置专门款项，用于建设自行车临时车道等。

伯尔内表示，“自行车基金”自设立以来运作良好，5月11日至6月14日间，已有近15万辆自行车申请修理补助。根据法国自行车协会的最新统计数据，5月11日至31日间，自行车上路数量与今年年初相比增加了87%，自行车道数量与去年同期相比增加了28％。新政策还带来一波自行车销售“小高潮”。法国体育与自行车联合会主席热罗姆·瓦朗坦表示，法国5月共售出50万辆自行车。在“解封”后第一周，销量就增长了124％。

临时增设的自行车道为骑车出行带来许多便利。包括著名街道里沃利大街在内的巴黎多条道路都标注了黄色的临时自行车道标识，自“解封”起仅限自行车通行，道路总长度约50公里。为保护骑行者与行人的人身安全，巴黎等城市要求骑行者必须与他人保持距离，尤其是等待红绿灯时。巴黎警察局表示，将在社交媒体上不定时发布提醒，同时还将分发一定数量的头盔、安全衣等装备，保护骑行者安全。

法国政府还宣布成立一家“自行车专业技术学院”，培训自行车维修工。据生态转型与团结部称，2020至2022年间，该学院将获得800万欧元拨款，用于开发网络课程、培养自行车技工、编撰技术手册等，以满足日益增长的自行车维修需求。

法国自行车使用者联合会主席奥利维尔·施耐德认为，这股“自行车热”能维持多久，还取决于临时自行车道的持续时间和自行车道的质量等多重因素。同时，骑行人员数量激增带来的道路安全、自行车停放等问题也应引起管理部门的重视。

（本报巴黎电）

《 人民日报 》（ 2020年06月30日 18 版）

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