印尼三度降息提振经济

近日，印尼央行将基准利率下调25个基点至4.25%，以提振受新冠肺炎疫情影响的国内经济。这是印尼央行今年以来第三次降息，央行行长佩里·瓦吉约表示，将继续通过一级市场或拍卖方式直接购买政府债券。分析认为，印尼央行有进一步降息的政策空间。

据亚洲开发银行预测，印尼今年国内生产总值将萎缩1%，是1998年亚洲金融危机以来的最低水平。印尼国家发展计划部长苏哈索·莫诺阿尔法指出，今年印尼预计将有550万人失业，失业率从去年的5.28%上升至8.1%—9.2%，预计高失业率将持续到明年。《雅加达邮报》分析指出，疫情防控期间，民众居家防护，商店、工厂和办公室等关门，经济活动萎靡不振，导致数百万人失业，大量人口面临贫困。据世界银行测算，印尼今年的贫困率将上升2.1—3.6个百分点，这意味着印尼今年将有560万—960万人陷入贫困。印尼经济学家普遍认为，该国今年经济发展将面临疲软态势且复苏缓慢。

为推动经济复苏，印尼政府决定在防控疫情的同时，分5个阶段有序放开经济活动。近期，印尼政府决定重新开放采矿、石油、工业、建筑、种植业、农牧业、渔业、物流和货物运输业等9个经济部门。这些行业被认为是病毒传播低风险行业，同时能够创造广泛就业机会，对经济具有重大影响。相关经济部门的重新开放将执行严格的卫生规定，经过教育、推广和分阶段模拟等步骤后逐步实施，实施期间还要接受包括监测和评估等形式的监督。

日前，印尼政府已拨款677.2万亿印尼盾（1元人民币约合1992印尼盾），用以抗击疫情和推进国民经济复苏。印尼一家银行的高管达莫·维卡索诺认为，疫情防控举措不可避免地会加剧中小企业和普通民众的资金压力，进而影响到金融服务业。为此，印尼政府制定了系列措施，通过提供利息成本补贴、推迟偿还贷款和减免税收等举措为中小企业纾困。

疫情防控期间，印尼线上销售和快递等行业快速发展，成为一个亮点。由于社交限制政策，越来越多消费者从线下转向在线购物，快递业和电子商务公司广为受益。印尼统计局数据显示，今年4月该国商品线上销量较1月增长了5倍，其中食品和饮料等增幅最快。

（本报雅加达电）

《 人民日报 》（ 2020年06月30日 18 版）

(责编：白宇、岳弘彬)