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库里蒂巴——用心打造生态都市（他山之石·走进一座城）

本报驻巴西记者  张远南  吴  杰

2020年06月30日05:35  来源：人民网－人民日报
 

　　双筒并列的中型快速公交换乘站。
　　本报记者 吴 杰摄

　　参加“绿色交换计划”的市民用收集的垃圾换来香蕉等食物。
　　本报记者 吴 杰摄

　　开栏的话

　　城市是经济社会发展和人民生产生活的重要载体，是现代文明的标志之一。在城市建设和管理过程中，不同国家的城市塑造出各具特色的风貌，发展出许多提高城市服务功能的创新管理体系。本版今日起推出“他山之石·走进一座城”系列报道，和读者一起走近国外一些典型城市背后的管理细节。

　　

　　“长满松树的地方”、巴西“生态之都”、联合国首批“世界宜居城市”……巴西东南部城市库里蒂巴，有许多令人羡慕的标签。打造生态都市，关键在于用心思考，从细节之处谋创新。

　　立法保护自然植被

　　人均绿化面积约60平方米，保护自然遗产已内化为市民个人责任

　　走进有“城市之肺”美誉的库里蒂巴巴里吉公园，绿树成荫，湖水清澈，弥漫着草木气味的清新空气让人心旷神怡。同全市大大小小200个公园一样，巴里吉公园免费开放，许多市民在绿地间漫步休憩。市民若阿纳告诉记者：“我们一家人都喜欢来这里散步。人在城市里也可以与大自然亲密接触。”

　　“城市绿地不仅是市民休闲放松的好去处，也是城市生态系统的重要组成部分，具有涵养水源、调节温湿度、净化空气等作用。”库里蒂巴城市规划研究院专家达尼埃莱表示，市政府将环境保护视为城市总体规划的支柱，谋求最大程度发挥城市植被的经济、社会和生态效益。

　　上世纪70年代，库里蒂巴立法保护自然植被。在城市化进程中，市政府兼顾生态环境保护，开发公园和城市花园，保护主要河流，城市绿地面积不断增加，公园数量成倍增长。与此同时，针对当地情况，出台城市私人自然遗产保护区法，通过税收优惠或置换房屋等手段，鼓励个人保护其所有的自然保护区。若自愿纳入城市私人自然遗产保护区范畴，市环境局将承担维护工作，并允许外界进行生态、旅游或教育为目的的访问。

　　经过多年发展，保护自然已成为普通市民的自觉理念。去年9月，市政府发起“种植10万棵树”挑战，号召市民在一年内种植10万棵树，任何个人或单位都可以免费申领树苗。据统计，截至今年2月，已有近5万棵树苗被栽种。

　　如今，草坪绿树装点着城市的街头巷尾：人均绿化面积约60平方米，库里蒂巴成为巴西绿化水平最高的城市之一。

　　快速公交是城市名片

　　一座人口近200万的城市，公交系统每日客运量超过130万人次

　　上世纪70年代，库里蒂巴选择发展低成本的快速公交，成为全球快速公交的首创地。如今，圆筒形、透明玻璃结构快速公交车站在全市有300多个，在城市任何地方步行500米即可找到公交站。圆筒形公交车站也被印在明信片上，成为库里蒂巴的城市名片。      

　　圆筒形公交车站的便捷体现在细节中：刷卡付费，可根据不同需要从十字转门或轮椅升降机进入；面向公路的车站玻璃门与公交车门直接对接，方便乘客上下；相对封闭的空间可以为乘客遮风挡雨。大型的快速公交车前后有4组轮胎、5个车门，可容纳近300名乘客。快速公交发车间隔短，速度快，专用车道占据全市多条主干道约一半宽度，拥有交叉路口优先通行权。根据不同线路，公交车被涂成不同颜色，如同彩虹穿梭于不同城区，井然有序，运力惊人。

　　公交车成为不少市民出行的第一选择。在这座人口近200万的城市，公交系统每日客运量超过130万人次，有效降低了私家车使用频率，改善了空气质量。

　　近年来，库里蒂巴不断完善公共交通系统，整合优化线路，升级车型。越来越多的电动公交投入使用，进一步降低能耗，减少空气污染。超过1300辆公交车线路及时间表已实现数字化管理，能在短时间内显示具体路线能否满足乘客需求。“未来计划在公交车站加装空调和无线设备。”站台工作人员奥古斯托告诉记者。

　　目前，快速公交已在全球约300个城市得到推广。去年，美国项目管理协会将库里蒂巴的快速公交项目评为近50年五十大最具影响力项目之一。

　　“绿色交换计划”深入人心

　　每4公斤可回收垃圾换1公斤水果和蔬菜，为拾荒者提供近40个大棚厂房

　　早晨9时，73岁的马里奥开着一辆旧车，后备箱装着几麻袋空啤酒瓶，赶到了库里蒂巴市郊某处两辆绿色厢式货车前。那里已经有居民拎着大包小包排起了长队。“自从能用垃圾换食物，我和邻居都把可回收垃圾收集好。”

　　这是库里蒂巴“绿色交换计划”的现场之一。“每两周在全市超过100个地点，都有两辆厢式货车，前车称重收垃圾，后车换食物。”马里奥告诉记者，该项目主要服务于附近的低收入居民，每4公斤可回收垃圾可换1公斤水果和蔬菜。居民卡门的推车里装着土豆、洋葱和牛油果等换来的食物，她说：“项目初始我便积极参与，几乎一次都没落下，至今已有29年。我们全家都养成了垃圾分类回收的习惯。”

　　据统计，目前每月有约5000名居民参与该计划，收集可回收垃圾290吨，换取食物80吨。库里蒂巴公共清洁部门主任埃德尔西奥·马克斯告诉记者，除了鼓励垃圾分类和回收利用，“绿色交换计划”还旨在提高低收入群体的饮食质量，拓展当地农产品销路。

　　“为让‘绿色交换计划’深入人心，我们专门创作了歌曲，传唱至今。现在人们已经养成了垃圾分类习惯，但对年轻一代的环境保护教育依然不能放松。”马克斯说。

　　创新的垃圾分类回收政策让库里蒂巴成为世界上最干净的城市之一。近年来，库里蒂巴市政府再次创新，推出“生态公民计划”，为拾荒者提供了近40个大棚厂房，让他们在此分拣可回收垃圾并出售给垃圾处理公司。通过该项目，拾荒者收入普遍实现翻番。

　　在库里蒂巴南郊一间大棚厂房，负责人桑德拉告诉记者：“以前，我都将捡到的垃圾带回家攒起来，家中垃圾堆积如山，非常难闻。现在再也不会有这个烦恼了。”市政府同时派出技术人员培训拾荒者使用垃圾压缩工具。“因为统计纸张、纸壳、瓶子的重量，大家甚至学会了用电脑制作表格。‘生态公民计划’不仅提高了我们的收入，还让我们学会了工作技能。”桑德拉说。

　　（本报库里蒂巴电）


　　《 人民日报 》（ 2020年06月30日 18 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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