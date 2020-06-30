新西兰力促旅游业复苏

新西兰旅游部长戴维斯近日宣布，将斥资4亿新西兰元（1美元约合1.56新西兰元）助力重振国内旅游业。新西兰政府近期不断推出新举措，试图通过向旅游企业注资、建议缩短周工作时间等方式刺激旅游经济。目前政府已拨给旅游业经营者3500万新西兰元，资助包括凯库拉的观鲸项目、怀托摩的洞穴项目、哈克特蹦极项目和30多个地区性旅游组织等，以进一步打造旅游产品、挖掘旅游资源。

继6月9日新冠肺炎疫情防控级别下调至最低一级后，新西兰政府正考虑为民众提供更多可供旅游的时间。新西兰总理阿德恩表示，如果工作、生活更具灵活性，人们愿意更多地出门旅行，建议雇主考虑每周4天工作制或其他弹性工作制，以促进国内旅游业复苏和发展。

旅游业是新西兰支柱产业之一。随着新西兰疫情得到有效控制，恢复旅游业成为当务之急。当地媒体认为，吸引亚洲游客对新西兰旅游业重启十分重要。亚洲新西兰基金会6月22日发布的调查结果显示，超过半数受访者曾到访过亚洲国家；79%的受访者认为，与亚洲国家深化政治、经济和社会领域交往，对疫情后的新西兰经济复苏非常重要。

从7月1日起，新西兰将与新加坡、阿联酋和斐济等国的航空公司复航。逐步恢复国际航班的举措被认为是新西兰疫情防控形势转好、社会生活逐步恢复的又一体现。6月22日，新西兰航空已经恢复了奥克兰—上海客运航线，每周往返各一班。中国是新西兰第二大游客来源国和第一大旅游度假消费市场，2019年中国赴新游客约41万。新中友好协会主席布罗米奇对本报记者表示，经历今年旅游业的低谷后，新西兰期待中国游客再次选择赴新旅游。

（本报堪培拉6月29日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月30日 17 版）

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