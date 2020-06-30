美国持续收紧移民政策惹争议

美国政府近日宣布，暂停发放部分种类的非移民工作签证。白宫官员表示，在美国经济萧条、失业率高企的背景下，此举将“为更多美国人带来就业机会”。美国商界则对政府持续收紧移民政策表达担忧，认为可能“导致更多的投资和经济活动转向海外”。

根据新政策，美国从6月24日起至今年底暂停发放面向高技术外籍人才的H—1B签证、面向非农业外国工人的H—2B签证、面向跨国公司雇员和家属的L签证以及面向文化教育类访问交流人员和家属的J签证，适用于公告生效之时不在美国、无有效非移民签证以及除签证外没有准许其赴美和入境官方旅行文件的外国人。

此举是近3个月来美国政府再度收紧移民政策。今年4月22日，美国政府宣布在60天内暂停向部分外国人发放“绿卡”。在美国政府的最新公告中，该行政令的有效期已经被延长至今年底。

白宫在一份声明中说，受疫情影响，大量美国劳动者失业，联邦政府的这些举措是为了确保企业在招聘时优先考虑美国劳动者。《华尔街日报》援引白宫一名高级官员的话说，暂停发放部分“绿卡”和上述签证将“为美国劳动者腾出52.5万个工作岗位”。

美国许多商界人士表达了对这一政策的担心。美国商会首席执行官托马斯·多诺霍说：“给工程师、高管、通信技术专家、医生、护士和其他工人贴上‘不受欢迎’的标签，对我们的国家没有帮助。美国移民体系的限制性措施，将推动更多的投资和经济活动转向海外，导致美国经济增长减缓、就业机会减少。”苹果公司首席执行官蒂姆·库克表示，没有移民就没有新的繁荣，收紧移民政策的举措令人失望。亚马逊公司则称这一政令“目光短浅”，指出技术移民可以帮助美国经济从疫情中复苏。

约翰斯·霍普金斯大学主管科研的副校长丹尼斯·沃茨表示：“这一政令对于美国学术界乃至整个国家而言是一场‘灾难’，它使人们对美国相关政策产生疑虑，不利于吸引全球优秀科学家和工程师。”

另据《纽约时报》报道，除了上述临时性措施外，美国政府还在酝酿对一系列移民法规进行永久性修改，但面临不少法律挑战。6月18日，美国最高法院裁定，美国政府不能立即废除前总统奥巴马制定的“童年抵美者暂缓遣返”计划。最高法院首席大法官罗伯茨表示，政府武断地终止该计划，却没有为这一做法提供充分解释，政府的做法“随意且反复无常”，不符合联邦行政诉讼法。

（本报华盛顿6月29日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月30日 17 版）

(责编：白宇、岳弘彬)