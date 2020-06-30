埃及医护人员的心声（全球抗疫进行时）

阿杰米中心医院是埃及亚历山大市最早收治新冠肺炎患者的医院之一。抗击疫情的这段时间，不少医护人员都是“连轴转”，在医院不间断连续奋战一个多月，终日悉心陪伴和照料病患，不少人甚至两三个月没有回家。

娜格拉·哈利勒是一名有着10多年工作经验的护士，她坦言，不少同事跟她一样都主动放弃轮休，重返工作岗位并长期坚守。“最近医院接收的不少是重症病人，病患往往伴有严重的肾衰竭症等并发症，一些人甚至生命垂危。他们需要更专业的护理。我希望用自己的专业护理服务，帮助他们战胜病毒。”

下班后，娜格拉跟同事们都住在医院的临时宿舍里，随时听从召唤。娜格拉已经是3个孩子的母亲，疫情特殊时期，照料家庭的任务都交给了家人。家人们对娜格拉的工作十分支持。

艾哈迈德·易卜拉欣是医院护士长，自3月以来就一直坚守在医院。他说：“这是我第一次在医院连续居住、工作这么长时间。医院所有医护人员都奋战在抗疫一线，体现了很高的职业素养。”

“疫情形势严峻，我们医护人员工作繁重，压力很大，但身在一线的每个人都精神饱满、充满信心。我们积累了不少成功的经验。有什么比将患者治愈出院更好的呢？有什么比看着病人康复更令人欣慰的呢？”易卜拉欣说。

（本报开罗6月29日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月30日 17 版）

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