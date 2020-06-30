美俄军控谈判前景不乐观（国际视点）

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《新削减战略武器条约》是美俄间仅存的军控条约。由于美国表现冷淡，条约延长前景不乐观。一旦条约失效，或将引发美俄军备竞赛，将对全球战略稳定造成重大负面影响。

近日，美俄双方在奥地利维也纳就战略稳定及军控议题进行了闭门磋商。从双方连日来陆续释放出的信息来看，美俄在军控问题上的立场相去甚远。俄方谈判代表、俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫6月26日接受塔斯社采访时坦言，俄美关系正承受巨大压力，两国需要在军控等一系列问题上重建互信。

“双方未就条约延长问题取得明显进展”

美国军控问题特别代表马歇尔·比林斯利近日与里亚布科夫在维也纳召开军控对话会。据奥地利媒体报道，双方进行了约10个小时的会谈，主要讨论延长《新削减战略武器条约》相关问题。然而，双方未能在《新削减战略武器条约》有效期延长等问题上取得有效成果，仅原则上同意将举行下一轮谈判。

美国一名高级官员表示，美俄同意成立三个工作组，分别讨论没有约束的库存、透明度与核查、太空武器化三个问题。比林斯利在会后称，双方围绕一系列军控议题展开了“详细讨论”，并就进行下一轮对话达成“原则一致”。美国对该条约未来保持一切可能的选择，美国愿意考虑延长该条约，但只能在“特定情况下”进行。

里亚布科夫说：“很遗憾，我们没有感觉到美方愿意接受我们的逻辑，即无先决条件地延长条约。”他表示，在军控方面，俄美有明显不同的日程，双方互相倾听，彼此做出了回应，但在根本问题上没有拉近立场。

里亚布科夫表示，俄罗斯不会试图不惜一切代价保留《新削减战略武器条约》，“坦率地说，我们之间的信任为零。俄美关系正承受着巨大的压力，我们正处在相当困难的时期。”

美国国务院前负责核不扩散事务官员马克·菲茨帕特里克说：“从目前表态来看，美俄双方未就条约延长问题取得明显进展。”

“美国在续约问题上选择继续拖延”

美俄两国2010年签署《新削减战略武器条约》，旨在限制两国部署的核弹头和运载工具数量。该条约将于2021年2月到期，条约有效期可在两国协商后至多延长5年。在美国去年单方面退出《中导条约》，今年宣布将退出《开放天空条约》后，《新削减战略武器条约》成为美俄仅存的军控条约。俄方自去年以来已多次表示愿意不设前提条件延长该条约有效期，但美方对此始终态度冷淡。

有分析认为，美俄此轮谈判未能取得进展，本质上是因为美方在该条约延期问题上态度消极且持单边主义思维。美国军备控制协会裁军和减少威胁政策主任金斯顿·雷夫更是直言：“美国在续约问题上选择继续拖延。”

目前，美俄双方围绕《新削减战略武器条约》延期立场分歧巨大。俄罗斯外长拉夫罗夫表示，如果条约有效期能够延长，将有利于维护全球战略稳定。里亚布科夫表示，《新削减战略武器条约》是维护国际安全、促进国际战略稳定的重要因素，俄方愿意无条件延长条约。

相对于俄方的明确态度，美方态度则模棱两可，且不断为条约延期设置层层阻碍。《华尔街日报》网站报道称，美国政府希望推动达成一项新协议，来取代即将到期的《新削减战略武器条约》。鉴于美国对外政策中的单边主义色彩日益浓厚，人们愈发担忧《新削减战略武器条约》的前景。

“条约失效将为新的核军备竞赛打开大门”

近年来，美国在军控和防扩散领域奉行“美国优先”，一再毁约“退群”，退出伊朗核问题全面协议、《中导条约》、《开放天空条约》，撤销签署《武器贸易条约》，阻碍《禁止生物武器公约》核查议定书谈判，迄今未完成库存化学武器销毁，酝酿恢复核试验，在美俄《新削减战略武器条约》延期问题上态度消极。专家指出，美方的所作所为，严重损害全球战略平衡与稳定，阻碍国际军控与裁军进程。

美国国际战略研究中心俄罗斯及欧亚项目副主任杰弗里·曼科夫认为，美国现政府认为美国可以有效地赢得军备竞赛，因此对军控条约表现冷淡，退出《中导条约》《开放天空条约》都表明了这种心态。同时，美国在《新削减战略武器条约》问题上持有相同的政治计算和强烈的意识形态色彩，这也决定了美国的消极做法。

彭博社认为，放弃限制战略核武器的美俄条约是“不明智的”，美国不应该让《新削减战略武器条约》过期。“条约失效将为新的核军备竞赛打开大门，导致双方战略意图透明度降低，从而破坏全球战略稳定。”美国卡内基国际和平研究院核政策项目主任詹姆斯·阿克顿表示，如果该条约未能延长，美俄或将重新进入一场耗资巨大且危险的核军备竞赛。

有分析指出，《新削减战略武器条约》是奥巴马政府“重启”美俄关系的重要成果，而废止前政府的外交遗产是美国现政府的一贯立场。加上美俄关系处于历史低点，这些都让该条约延期前景黯淡。

（本报华盛顿、莫斯科6月29日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月30日 17 版）

(责编：白宇、岳弘彬)