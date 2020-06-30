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外交部发言人——

美国应对疫情表现既让人费解，也令人深思

2020年06月30日05:31  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京6月29日电  （记者王骁波）针对美国国务卿蓬佩奥近日再次诬称中方隐瞒新冠肺炎疫情，并称这与中方“坚持人民至上、生命至上”的承诺不符，外交部发言人赵立坚29日说，美国作为全球医疗技术最发达、最成熟的国家，应对疫情烂至如此程度，既让人费解，也令人深思。奉劝蓬佩奥等美国政客尽早把应对美国国内疫情、挽救人民生命放在首位，不要再胡言乱语、欺骗世人。

　　赵立坚在当日例行记者会上回答相关提问时说，新冠肺炎疫情暴发以来，中美展现的是两种不同的抗疫方式：一种是“生命至上”，为保护人民生命健康安全，暂停社会和经济运行，果断采取隔离等措施，遵循世卫组织的专业建议，科学施策，阻断病毒传播，不惜一切代价拯救生命。上到108岁的老人，下至出生仅30个小时的婴儿，我们都全力救治，中国抗疫效果显而易见。另一种是“政治私利至上”，为此不惜淡化疫情，不讲科学，甚至“甩锅”推责，从而导致疫情大暴发，人民生命健康受到极大侵害，经济陷入衰退，引发社会动荡。根据今年5月美国媒体有关统计数据，美国31个州超过1/3的新冠肺炎死亡病例来自养老院。

　　“中国政府坚持人民至上、生命至上，交出的抗疫答卷经得起时间和历史的检验。”赵立坚说，中方多次以时间线的方式介绍了中国抗疫的举措和成效，发布了《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书，全面系统地介绍了中国抗疫的历程。中国疫情防控阻击战已取得重大战略成果，但中方丝毫不放松、不懈怠，及时扑灭新发疫情。近期北京新发地发生聚集性疫情后，北京有关部门迅速投入战“疫”，第一时间组建检疫检测组并全面启动核酸检测工作，截至28日已累计完成采样近830万人，完成检测近770万人，多措并举迅速有效控制疫情。

　　赵立坚说，反观美国，当前累计确诊病例已近254万，累计死亡病例近13万，每百万人口死亡病例387人，这些数据分别是中国有关数据的30倍、27倍和129倍。美国疾病控制和预防中心主任雷德菲尔德表示，美实际感染新冠肺炎的人数可能是目前已确诊病例的10倍多，即感染人数或已超过2000万。近日美国疫情强烈反弹，6月27日单日新增确诊病例超过4.4万，再创历史新高，这表明美方“甩锅”推责根本没有用。“中美到底谁坚持了‘人民至上、生命至上’，答案一目了然。”


　　《 人民日报 》（ 2020年06月30日 03 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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