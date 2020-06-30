王毅分别同埃及和埃塞俄比亚外长通电话

本报北京6月29日电 6月29日，国务委员兼外长王毅同埃及外长舒凯里通电话。

王毅表示，中方始终高度重视中埃关系，致力于深化中埃合作。感谢埃及在中国香港问题上理解并支持中方的正当主张。香港是中国的一部分，中方建立健全香港国家安全立法，有助于“一国两制”方针行稳致远，不仅符合香港同胞的利益，也符合各国在港利益。

关于复兴大坝问题，王毅表示，埃及、埃塞、苏丹三方在日前非盟峰会主席团会议上就继续谈判达成共识，中方对此感到欣慰。作为三方的好朋友、好伙伴，中方真诚希望各方通过对话协商，化解分歧，尽快找到三方都能接受的解决办法。中方愿继续发挥建设性作用，也希望国际社会为此创造良好环境。

舒凯里表示，埃方愿同中方进一步深化传统友谊，加强互利合作，坚定相互支持，推动两大文明古国关系提质升级。埃中在相互尊重、不干涉内政等原则上秉持相同立场。埃方坚定支持中方在香港问题上的立场主张，反对干涉中国的内政。在复兴大坝问题上，埃方致力于同有关各方达成公正合理的解决方案。

本报北京6月29日电 6月29日，国务委员兼外长王毅同埃塞俄比亚外长格杜通电话。

王毅表示，中国同埃塞俄比亚是好朋友，好伙伴。在抗击新冠肺炎疫情的过程中，中国同埃塞一直相互理解，相互支持，双方的友好互信得到进一步增强，全面战略合作伙伴关系得到进一步巩固。

王毅强调，中方愿同包括埃塞在内的非洲朋友一道，共同落实好中非团结抗疫特别峰会成果。中国同埃塞同为发展中国家，在维护各自主权、尊严问题上有着共同利益。中方赞赏埃塞支持中国在香港问题上的正当主张。香港问题完全是中国内政。中方将坚定不移捍卫自身正当权益，坚定不移维护广大发展中国家的共同利益。

格杜表示，祝贺中方成功举行中非团结抗疫特别峰会以及“一带一路”国际合作高级别视频会议，这充分展示了中国致力于国际团结抗疫。埃塞坚定支持一个中国政策，香港问题是中国的内政。

格杜还就复兴大坝问题介绍了最新情况，王毅表示，中方支持当事方继续通过友好协商，找到互利共赢的解决方案。

《 人民日报 》（ 2020年06月30日 03 版）

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