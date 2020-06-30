近日，阿拉伯文版《张文宏教授支招防控新型冠状病毒》电子书通过社交媒体免费向埃及公众发布。针对民众关切，书中简洁明了地介绍了居家、工作、外出等不同场景下的新冠肺炎自我防护方法。不少埃及门户网站积极向民众推荐此书，并对书籍内容和张文宏教授做了简要介绍。

埃及民众对防疫抗疫信息高度关注。多本翻译自中文的防疫类书籍及时丰富了当地民众的知识储备。今年4月，从中文翻译成阿文的《新型冠状病毒感染防护读本》通过开罗中国文化中心举办的线上知识竞赛，成为很多埃及民众的防疫必备书籍。据开罗中国文化中心工作人员介绍，在为期一个月的知识竞赛期间，有16万余人次在线浏览该书，互动量超过1.3万人次，上千人参与问题抢答，该书电子版直接下载量超过1.5万。网友努尔汗说：“通过阅读这本防护读本，我和家人了解到许多有效的防疫知识，也缓解了紧张情绪。”

“中国采取果断有效的防控举措，展现了出色的应对能力，也积累了有益经验。我们希望通过翻译这一系列书籍，借鉴中国经验，做好个人防护。”近一段时间，埃及希克迈特文化投资出版公司总裁艾哈迈德·赛义德非常忙碌，他需要带领团队进行中文书籍翻译，之后与当地出版商沟通，再通过各种平台积极推广。截至目前，其团队已在埃及翻译出版6本防疫书籍，从防疫指南到抗疫故事，题材广泛且有针对性。“阿拉伯国家和中国在抗击疫情方面积极合作、共渡难关，我也希望能贡献一份力量。”

埃及媒体对当地图书市场的调查显示，多本新冠肺炎防疫类畅销书都是从中文翻译而来。“中国防疫类书籍在图书市场受到欢迎。这些书籍介绍了大量中国的防疫抗疫经验，让广大民众有所启发并更好地自我防护。”埃及《门户报》报道指出，这些在埃及翻译出版或发布的书籍，在周边国家也产生了影响。阿联酋、突尼斯、也门等国的媒体都对阿文版中国抗疫书籍进行推介，并提供了电子书下载链接。

（本报开罗6月29日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月30日 03 版）

(责编：白宇、岳弘彬)