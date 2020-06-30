诋毁中非关系的任何企图都是徒劳的（钟声）

中非团结抗疫特别峰会达成广泛共识，取得丰富成果，彰显关键时刻中非“团结抗疫、共克时艰”的坚定决心。美国国务卿蓬佩奥却对此耿耿于怀，时隔一周竟然煞有介事地发表所谓媒体声明，无端诋毁中方承诺，妄图破坏中非团结抗疫。蓬佩奥又一轮拙劣的表演荒唐至极，因为这种否定基本事实的抹黑，即便重复千万遍，也改变不了中非合作的大局；这种自欺欺人的闹剧，只会令世人更加明白，面对牢不可破的中非友谊，蓬佩奥之流是何等“做贼心虚”。

真金不怕火炼，真朋友更是经得起风浪考验。面对新冠肺炎疫情，中国和非洲同呼吸、共命运，相互声援、并肩战斗，双方友好互信更加巩固。中国始终同非洲兄弟姐妹站在一起，向非洲提供多批次物资援助、派遣10多个抗疫医疗专家组，毫无保留地分享疫情防控和诊疗经验，并宣布一系列支持非洲国家抗击疫情、提升非洲国家公共卫生能力的举措。非洲国家领导人由衷表示，中国在助力非洲抗疫方面树立了表率，再次用实际行动证明中国是非洲国家“真正的朋友”和“面临困难挑战时可以依赖的伙伴”。听到这些来自非洲的声音，蓬佩奥应该明白，他费尽口舌四处散布抹黑中国的“政治病毒”，非洲人民却有自己清醒的判断，因为中非平等相待、互利合作的现实一遍又一遍“无情”回击了蓬佩奥的谎言与诋毁。

显然，蓬佩奥只有贪图政治私利的零和博弈思维定式，只会起劲地捧着脱离现实的“旧唱本”鼓噪，这种骨子里毫无诚信的人当然无法理解，也许是根本无法面对中国始终秉持的真实亲诚政策理念和正确义利观。

中非投融资合作为非洲发展和民生改善发挥的积极作用有目共睹。就在中非团结抗疫特别峰会上，有非洲国家领导人明确指出，某些国家只说不做，而中国真心为非洲着想，真诚帮助非洲。世人皆赞，中非合作的目的在于把中国发展同助力非洲发展紧密结合，中国应非洲国家要求，帮助建设一系列生产类项目和大型基础设施项目，极大地帮助了非洲国家民族经济起步、激活造血能力。为帮助非洲国家克服疫情带来的冲击，中方宣布在落实二十国集团缓债倡议的基础上，加大对疫情特别重、压力特别大的非洲国家的支持力度。

蓬佩奥现在跳出来将债务问题政治化，肆意诋毁中非互利合作，居心十分险恶，但注定徒劳无功。正如全球发展中心高级政策研究员古伊德·摩尔所指出，“对于非洲而言，中国融资是必不可少的选择”，“债务陷阱论”的话术反映的不是非洲现实，而是一些人对中国影响力上升的焦虑。谁是真朋友，非洲国家自有判断。赞比亚经济学家、《致命援助》一书作者丹比萨·莫约曾深入分析来自西方所谓“传统捐助国”给非洲带来的遗患，认为中国对非洲的投资“是非洲经济发展的最好希望”。

“蓬佩奥引导美国自1945年以来第一次在全球重大危机面前采取了完全不相干的立场”“他严重损害了美国国务院的声誉，这是悲哀且危险的”……蓬佩奥的言行总是散发着各式负能量，完全是对其承担的外交责任的背弃，完全有违美国首席外交官应有的专业素养和道德准则。

国际正义不容亵渎，诋毁中非关系的任何企图都是徒劳的，也是可耻的。任何人都不能破坏中非人民的大团结，任何人都不能阻挡中非人民振兴的步伐，任何人都不能以想象和臆测否定中非合作的显著成就，任何人都不能阻止和干扰国际社会支持非洲发展的积极行动。

《 人民日报 》（ 2020年06月30日 03 版）

(责编：白宇、岳弘彬)