发挥金融优势 促进互利共赢（患难见真情 共同抗疫情）

面对新冠肺炎疫情对全球经济带来的严重冲击，中国努力维护全球产业链供应链稳定通畅，充分发挥金融支持实体经济作用，为复工复产提供保障。面对海外客户需求，中国金融机构不断创新跨境金融服务，加大金融供给，为助力多国企业经营、促进当地经济发展作出积极贡献。

贷款如同“及时雨”

泰国“东部经济走廊”春武里府一座工业园内，浦林成山轮胎（泰国）有限公司（以下简称“浦林泰国”）新建不久的轮胎厂里机器轰鸣，戴着口罩的工人们正在生产线上忙碌。

浦林泰国是山东浦林成山集团首个海外轮胎生产基地，去年3月开工。截至今年年初，项目前期已投入1.68亿美元。一座现代化的绿色智能轮胎厂拔地而起。按计划，项目今年投产后，可实现年产半钢子午线轮胎400万条、全钢子午线轮胎80万条，带动泰国当地员工2000多人就业。就在车间设备安装的关键阶段，疫情突如其来，企业遭遇资金缺口问题。

中国银行（泰国）股份有限公司联动中银（香港），积极为浦林泰国筹组银团贷款9000万美元，并多次召集跨国跨区视频会议，在一个月内实现了从项目签约到完成首笔提款1000万美元。中银泰国还为其叙做500万美元利率掉期业务，尽力帮助企业规避市场利率风险、锁定融资成本。一系列及时有力的金融支持，为浦林泰国工厂顺利建设并投产提供了强有力保障。轮胎厂第一条全钢轮胎、半钢轮胎已分别于3月和4月下线，目前正向全线完工冲刺。

“这笔贷款对我们来说如同‘及时雨’，建设尾款和设备款的资金有了‘源头活水’，项目生产计划可以排上日程。今年就将有泰国基地生产的轮胎发往全球市场，第一年预计可实现项目产能的25%。”谈起项目前景，浦林泰国负责人信心满满。

上游下游“云同步”

荷兰斯米特公司是一家高新技术公司，疫情使公司资金周转出现困难。得知情况后，中国工商银行阿姆斯特丹分行立即启动海内外联动机制，为该公司定制跨境扶持方案，实现了参与合作的中荷两国上下游企业复工复产“云同步”。斯米特公司财务经理李艾莉说：“感谢中国金融机构为我们及时提供金融服务。有了充足的资金支持，我们对进一步拓展与中方的合作充满信心。”

“荷兰是重要的物流中心和贸易枢纽。中国金融机构将结合中荷两国经贸活动及当地产业特点，采取一系列措施支持当地企业应对疫情冲击，促进两国企业进出口合作，实现互利共赢。”工行阿姆斯特丹分行总经理李峰表示，目前工行在全球范围内开展“春融行动”，以银团贷款、贸易融资、资金结算、外汇交易等多元化金融服务为海内外企业经营提供支持。

“当前国际邮件运输通道受阻，单据正本难以邮寄。请问什么时候才能办理融资？”今年2月，法国某大型汽车制造公司贸易部门经理向中国银行巴黎分行发送邮件询问。该公司合作进口商是湖北一家公司。疫情防控期间，该公司单据正本一时无法快递到中行湖北分行进行承兑。

收到邮件后，中国银行国内外迅速联动。为满足该公司三笔出口发票总金额约200万欧元的融资需求，中行巴黎分行提出暂不寄单并用押汇方式融资的解决方案，主动承担回款风险，并减免了因疫情导致的开证行迟付利息。问题顺利解决后，该公司贸易部门经理特意发去感谢信：“这不仅保证了公司供应链资金不断，也消除了我们的不安情绪，提振了公司进一步加强与中方企业经贸往来的信心。”

用心服务“好伙伴”

随着近期疫情防控形势出现好转，马来西亚政府逐步放宽限制措施，允许绝大部分经济和社会活动重启。中国建设银行马来西亚分支机构在当地推出“建设银行阳光计划”，对出现流动性困难的企业项目贷款采取合理延长期限、减免利息等措施，缓解企业还款压力，推动复工复产。

马来西亚谱赛科集团是全球高纯度甜菊糖原料知名生产商，受疫情影响，该公司资金压力陡增。建行马来西亚分支机构积极推动该公司1.2亿美元银团贷款再融资，帮助其纾解短期财务压力。马来西亚财政部部长扎夫鲁·阿齐兹表示，在抗击疫情的特殊时期，中国金融机构加大金融支持力度，给当地企业渡过难关带来信心和力量，为推动企业复工复产、经济早日复苏发挥了重要作用。

缅甸好伙伴有限公司从事农产品加工及出口业务，去年9月开始在中国工商银行仰光分行办理国际结算托收业务。由于疫情，当地大多数银行无法正常营业，该公司托收款项难以及时收回，出现了较大的资金周转压力。工行仰光分行积极联系国内代收银行，帮助寄送单据，甚至在快递公司无法上门取件的情况下，由该行员工直接将单据送至快递公司门店，并及时通知代收行安排支付。“真是帮了我们大忙！”好伙伴有限公司执行总监张桂琳说，在中资金融机构的用心服务下，公司得以尽快复工复产。

（本报北京、曼谷、布鲁塞尔、巴黎、仰光6月29日电 记者苑基荣、孙广勇、任彦、刘玲玲、李秉新）

《 人民日报 》（ 2020年06月30日 03 版）

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