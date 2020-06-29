第19届“汉语桥”世界大学生中文比赛泰国赛区决赛举行

人民网曼谷6月29日电（记者孙广勇）6月28日，为庆祝中泰建交45周年、诗琳通公主学习中文40年，中国驻泰国大使馆教育组、泰国高等教育科研创新部高等教育委员会、孔子学院总部驻泰国代表处联合主办的第19届“汉语桥”世界大学生中文比赛泰国赛区决赛成功举办。中国驻泰国大使馆杨欣临时代办、泰国高等教育科研创新部高等教育委员会桑攀·叻缇德秘书长、泰国海上丝路孔子学院理事会主席颂德通猜副僧王和泰国华文教师公会罗宗正主席发表致辞。

预赛环节，来自19所高校的105名选手经由宋卡王子大学普吉孔子学院承办的网络笔试选拔，成绩排名前25名的优秀选手获得决赛资格。决赛环节，包括主题演讲、知识问答和才艺表演三部分，经过激烈角逐，最终来自皇太后大学的书玲受到评委们的一致认可，获得第19届“汉语桥”世界大学生中文比赛泰国赛区决赛总冠军。

整场比赛精彩纷呈、扣人心弦。在演讲及知识问答环节，选手们围绕着诗琳通公主学习中文的榜样力量、“中泰一家亲”的传统友谊、中国“一带一路”倡议与泰国4.0战略的对接促进泰国经贸发展等方面展开讲述，展现了他们扎实的中文功底和丰厚的知识储备，讲述了中文学习经历和自己眼中的中泰手足情。才艺展示环节，选手们以其精妙的构思和精彩的表演呈现了一场非同凡响的线上视听盛宴，尤其是皇太后大学林思涵的自编自弹自唱版《菊花台》和《红尘客栈》，用歌声音符表达了对中文学习的热爱，传递了对中泰友谊延绵千秋好的良好祝愿。宋卡王子大学北大年校区严智的《游子吟》，通过朗诵、沙画、葫芦丝、毛笔字等方式，表达了对“百善孝为先”这一中国优良传统文化的的深刻理解，引起了在场评委和线上观众的强烈共鸣。

“汉语桥”世界大学生中文比赛泰国赛区决赛首次采用线上比赛、在线直播、网络投票等创新方式，突破了空间界限、拓宽了受众覆盖面，参与人数超过5.2万，直播观看量高达2.2万，互动近4000次，留言分享1250条，各项数据皆创历史新高。脸书直播和参赛选手网络人气投票吸引了国内外各界广泛关注，掀起了分享和转发的热潮，极大地提升了“汉语桥”比赛在泰国的品牌影响力。

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