温州市中非商会向马达加斯加捐赠抗疫物资

6月17日晚，国家主席习近平在北京主持中非团结抗疫特别峰会并发表题为《团结抗疫 共克时艰》的主旨讲话。

这次疫情突如其来，给世界各国带来严重冲击，夺走数十万人宝贵生命。在此，我提议，我们为在疫情中的不幸罹难者默哀，向他们的亲人表示慰问。

——面对疫情，中国和非洲经受了严峻考验。中国人民经过艰苦卓绝努力，付出巨大代价，控制住国内疫情，但仍面临反弹压力。非洲各国政府和人民众志成城，非洲联盟全力协调，采取有力举措，有效缓解了疫情，成果来之不易。

——面对疫情，中国和非洲相互声援、并肩战斗。在中国抗疫最艰难的时刻，非洲送来宝贵支持，我们铭记于心。非洲疫情暴发后，中国率先驰援，同非洲人民坚定站在一起。

——面对疫情，中非双方更加团结，友好互信更加巩固。我愿重申，中方珍视中非传统友谊，无论国际风云如何变幻，中方加强中非团结合作的决心绝不会动摇。

积极响应习近平主席的号召，在这场抗击新冠肺炎的全球行动中，温州市中非商会为表达与马达加斯加共同抗疫的决心，捐赠了共计15万只医用口罩及1000套防护服。

温州市中非商会驻马代表大卫·穆图及夫人在捐赠物资前合影

这批物资于6月23日周二在马达加斯加伊瓦图机场由公共卫生部长艾哈迈德·艾哈迈德及总统项目办公厅主任奥古斯丁·安德里亚马纳努鲁接收。

马达加斯加公共卫生部长艾哈迈德·艾哈迈德教授及总统项目办公厅主任奥古斯丁·安德里亚马纳努鲁先生接受当地媒体采访

马达加斯加总统府成员及温州中非商会驻马代表在捐赠物资前合影留念

捐赠物资接收证明签字仪式现场

“这批物资可以帮助到我们的医护人员”温州市中非商会驻马代表大卫·穆图说道。

温州市中非商会表示“这只是第一批捐赠，我们正在筹集其他物资，它们会在日后抵达马达加斯加。我们准备在7月份筹集一批新冠肺炎病毒快速检测试剂捐助马达加斯加。”

马达加斯加抗击新冠肺炎行动指挥中心将负责向医院、医疗中心发放口罩及防护服。

公共卫生部长艾哈迈德·艾哈迈德解释说“所有的医护人员都会获得必要的防护物资，以便在这场抗疫中更好地自我保护。”

所有捐赠物资在派往医院、医疗中心及接诊新冠肺炎病人的接诊中心前，都将存放在抗击新冠肺炎行动指挥中心。