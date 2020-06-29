新华社布宜诺斯艾利斯6月28日电 财经观察：拉美各国采取措施帮助弱势群体应对疫情

新华社记者倪瑞捷 赵凯

拉美地区新冠疫情仍在加速蔓延，贫民窟居民、非正式就业者等弱势群体受疫情打击严重。贫民窟防疫形势严峻、失业人口迅速攀升、大量中低收入人群返贫，已成为许多拉美国家共同面临的挑战，多国政府纷纷采取行动帮助弱势群体渡过难关。

巴西媒体近日发布的调查结果显示，相较于普通社区，居住在贫民窟的民众新冠病亡率更高，抗击疫情难度更大。这与贫民窟居民居住条件差、医疗资源不足、害怕失业不愿接受新冠病毒检测等有很大关系。

巴西国家地理统计局近期发布的数据显示，受社会隔离政策影响，5月就业人口中有约970万未获得收入。截至4月，巴西已有近500万人处于失业状态，商业、工业、建筑业和家政服务业等行业裁员严重。

墨西哥多家机构预计疫情将给该国中低收入人群带来巨大影响。据墨西哥国家地理统计局统计，仅3月至4月，墨西哥就有约1260万人失业或暂停工作；墨西哥央行预计，疫情将导致墨西哥174万就业人员失业；墨西哥工业商会联合会估算，疫情将导致至少117万家墨西哥企业倒闭；一份墨西哥智库的研究报告指出，疫情或导致超过2000万墨西哥人陷入贫困……

阿根廷国家统计与普查研究所最新数据显示，该国一季度失业率达10.4%，环比上升1.5%，疫情下的隔离措施对劳动力市场的影响在一季度还未完全显现。

阿根廷经济学家纳塔利娅·莫蒂尔表示，由于隔离措施，提供最多就业机会的中小企业生存状况堪忧，这意味着国家失业和贫困人口将大幅增加。近期阿根廷疫情形势严峻，政府再次加强隔离管控措施，预计超过37万家商铺将再次闭门歇业。

智利政府公布的数据显示，智利今年2月至4月失业率为9%，创近10年来最高。而智利天主教大学6月发布的失业率调查显示，智利5月失业率已达11.2%。

泛美开发银行最新报告预测，受疫情影响，哥伦比亚有稳定收入来源的中等收入群体占总人口比例或从约30%萎缩至12.7%；而贫困人口将近翻番，占比从29.8%升至59.5%。

国际劳工组织预计，疫情将使拉美多达1150万人失去工作，今年该地区失业率将达11.5%。联合国拉加经委会则预测，拉美贫困人口将在今年底增加2870万人，总贫困人口将随之上升至2.147亿人。

为帮助受疫情影响严重的弱势群体，各国政府纷纷出台援助措施。巴西政府已投入3500亿雷亚尔（1雷亚尔约合0.18美元）用于帮助困难民众并稳定经济，其中1500亿雷亚尔用于紧急援助非正式劳动者等群体，1500亿雷亚尔用于援助各州和市，500亿雷亚尔用于补贴企业。

阿根廷政府近日推出“冬日计划”帮助困难群体，政府给予低收入人群补贴用于购买取暖设备和生活必需品，一些机构和教堂为无家可归者提供住处。

此外，针对疫情在贫民窟中快速蔓延的情况，阿根廷政府派专业人员到贫民窟登门检测。一旦发现疑似病例，有关部门会立即与医院联系并对其进行隔离。隔离期间，政府将向困难群众提供食品、卫生用品等。

疫情发生以来，智利政府先后宣布一系列紧急经济救援计划。计划资金主要用于公共卫生开支、家庭经济收入、就业保障、向中低收入家庭发放食品和购物券、发放国家担保的企业运营资金贷款等，受益者超过1000万人。

智利经济学家罗伯托·达里格兰迪在接受新华社记者采访时表示，拉美正面临疫情期间最艰苦的时期，生产活动萎缩将使就业和民众收入受到严重影响。（参与记者：宫若涵、赵焱、陈威华、尹南、张笑然、吴昊、高春雨）

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