委内瑞拉副总统：以建交46周年为契机密切委中友好关系

新华社加拉加斯6月28日电（记者徐烨 王瑛）委内瑞拉副总统罗德里格斯28日在庆祝委中建交46周年活动中表示，委方愿以此为契机，同中方携手努力，进一步密切两国友好关系。

中国驻委内瑞拉大使馆和委内瑞拉政府当天在加拉加斯举办了两国建交46周年庆祝活动。中国驻委大使李宝荣在罗德里格斯陪同下向南美解放者玻利瓦尔墓敬献花圈，并出席了委方出版新书《习近平主席的三个重要讲话》首发式。

罗德里格斯在活动中致辞说，建交46年来，委中关系取得巨大发展，各领域务实合作成果丰硕。马杜罗总统执政后，两国领导人将委中关系提升为全面战略伙伴关系，进一步深化和拓展各领域交流合作。今年3月以来，来自中国的6批防疫物资抵委，为委抗疫斗争做出重大贡献。委方愿以两国建交46周年为契机，同中方携手努力，进一步密切两国友好关系，在“一带一路”倡议框架下深化合作，共同构建人类命运共同体。

李宝荣在致辞中表示，中委相距遥远，但无法阻断两国人民友好情谊。当今世界正面临百年未有之大变局，新冠疫情严重威胁人类安全。关键时刻，中委团结互助，共同维护和平、捍卫主权，以合作谋发展，共同构建人类命运共同体。双方将以两国建交46周年为契机，切实落实两国元首共识，团结战胜疫情，深化互利合作，为两国人民谋福祉。

委部长理事会副主席兼计划部长梅嫩德斯、经济和财政部长塞尔帕等高级官员及中国驻委使馆外交官出席活动。

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