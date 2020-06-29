综合消息：中东新冠病例逾百万 疫情反弹明显

新华社利雅得6月28日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区新冠累计确诊病例已破百万。多国在放松防控措施后疫情明显反弹，有官员表示这与部分民众不够重视、放松警惕有关。

伊朗卫生部28日说，该国新增确诊病例2489例，累计确诊222669例，累计死亡10508例，累计治愈183310例。总统鲁哈尼28日宣布，自7月5日起的两周内，居民在所有公共场所必须佩戴口罩，不遵守相关规定者将受到处罚。卫生部副部长哈里奇当天表示，不重视保持社交距离和不遵守相关卫生规定是部分地区疫情快速蔓延的主要原因。

土耳其卫生部长科贾28日表示，该国新增确诊病例1356例，累计确诊197239例，累计死亡5097例，累计治愈170595例。当天，土耳其进入高考第二天，一名考生出现发烧、咳嗽等疑似新冠症状，被送往医院检测。

沙特阿拉伯卫生部28日说，该国新增确诊病例3989例，累计确诊182493例，累计治愈124755例，累计死亡1551例。沙特卫生部发言人穆罕默德·阿里当天敦促民众务必继续采取预防措施，保持社交距离并始终在公共场合佩戴口罩。

卡塔尔28日新增确诊病例750例，累计确诊94413例，累计死亡110例，累计治愈78702例。卡塔尔卫生部警告说，该国近期疫情略有缓解，政府也逐步取消防疫限制，但这并不意味着民众可以放松警惕，否则疫情很可能反弹。

埃及卫生部28日晚说，埃及境内新增确诊病例1265例，累计确诊65188例，累计死亡2789例，累计治愈17539例。自27日起，埃及全国范围内的宵禁时间调整为每晚12时至次日凌晨4时，允许餐厅、咖啡馆、电影院以25%的营运能力开放。自同日起开放清真寺和教堂，但周五和周日清真寺和教堂将关闭。

连日来，伊拉克每日新增确诊病例数维持在2000多例的高位。伊拉克卫生部28日说，该国当天新增确诊病例2140例，累计确诊45402例，累计死亡1756例，累计治愈21122例。伊拉克医疗协会负责人阿卜杜勒-阿米尔当天呼吁再次严厉实施不少于三周的全面宵禁措施。

以色列卫生部28日晚发布的数据显示，该国新增确诊病例334例，累计确诊23755例，累计死亡318例，累计治愈17074例。以卫生部长尤利·埃德尔斯坦当天建议政府恢复部分限制措施。

28日，阿尔及利亚新增确诊病例305例，累计确诊13273例，累计死亡897例，累计治愈9373例。该国总统特本当天表示，鉴于目前国内外疫情并未明显好转，将继续封锁海陆空边界。

还有一些国家28日更新的累计确诊病例数为：阿拉伯联合酋长国47797例，科威特44942例，阿曼38150例，巴林25705例，摩洛哥12052例，巴勒斯坦2248例，黎巴嫩1740例，约旦1121例。（执笔记者：涂一帆；参与记者：王峰、陈文仙、马意翀、陈霖、熊思浩、郑一晗、郑思远、苏小坡、黄灵、李碧念、杨元勇、冀泽、王薇、张淼、陈斌杰、李良勇）

(责编：于洋、燕勐)